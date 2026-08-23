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sulla strada Olbia-Arzachena

Vacanza finita in tragedia. Morta riminese dopo scontro tra auto in Sardegna

In foto: L'incidente sulla strada Olbia-Arzachena
L'incidente sulla strada Olbia-Arzachena
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Redazione
   
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Non ce l'ha fatta Alessandra Sabba la 49enne riminese che, in vacanza in Sardegna con la famiglia, è rimasta coinvolta in un drammatico incidente mentre stava viaggiando in auto sulla strada che conduce Olbia ad Arzachena. La donna, che viveva a Ponte Messa, frazione di Pennabilli, era a bordo di una Citroen che, per ragioni da accertare, si è scontrata frontalmente con un furgone. Lo schianto è stato violentissimo. Gravissima, la 49enne è stata subito soccorsa e trasportata all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia dall’elicottero del 118. I medici hanno tentato di salvarle la vita, ma le sue condizioni sono subito apparse disperate e i danni riportati irreversibili. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi. Con lei in auto anche il marito, che era alla guida e i figli, di 7 e 13 anni, tutti ricoverati in ospedale ma non in pericolo di vita. Le indagini sull’incidente sono state affidate agli agenti della Polizia Stradale di Olbia. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. 

A nome di tutta la comunità il sindaco di Pennabilli Mauro Gianni si è stretto al dolore dei familiari per la perdita di Alessandra, per una tragedia che ha coinvolto tutta la comunità.

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