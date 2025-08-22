  
per la fase transitoria

Unione Valconca. Gian Marco Casadei presidente dopo le dimissioni di Ciotti

In foto: Giorgio Casadei
Giorgio Casadei
Ven 22 Ago 2025 15:02
Gian Marco Casadei, sindaco di Montescudo - Monte Colombo, si è ufficialmente insediato come nuovo presidente dell'Unione dei Comuni della Valconca, a seguito delle dimissioni comunicate nei giorni scorsi dal presidente uscente Giorgio Ciotti, sindaco di Morciano di Romagna. La nomina di Casadei è avvenuta sulla base dello statuto dell'Unione, il quale prevede che, "nelle more dell'elezione del presidente", tale funzione sia svolta "dal sindaco più anziano di età".

Il neo Presidente, intendendo svolgere con impegno il proprio ruolo istituzionale in questa fase di transizione, nel pomeriggio di giovedì si è recato in visita presso la sede dell'Unione per incontrare il personale tecnico/amministrativo, il Vice Segretario Reggente e i responsabili delle diverse aree dell'Ente. 

