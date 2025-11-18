  
ERA IL 1972

Un'estate di tanti anni fa: quando le Kessler ballarono al Grand Hotel

In foto: Le gemelle Kessler a Rimini nel 1972
Le gemelle Kessler a Rimini nel 1972
di Stefano Ravaglia   
Mar 18 Nov 2025 13:53 ~ ultimo agg. 14:11
Tempo di lettura 1 min
Era un sabato, era il 19 agosto 1972: al Grand Hotel di Rimini andava in scena una serata di gala in onore dell'editoria e del giornalismo italiano e furono protagoniste anche le gemelle Ellen e Alice Kessler, scomparse ieri a 89 anni. Autorità locali, provinciali e esponenti del mondo editoriale e giornalistico si riunirono quella sera per il premio all'editore e all'informazione, ospiti dell'onorevole Luigi Preti, presidente del comitato promotore dell'iniziativa. Medaglie e riconoscimenti per i premiati del 1971 e '72, taglio della torta, fuochi d'artificio e poi loro: uno spettacolo musicale in pieno stile Kessler che animò una serata nel cuore dell'estate in cui, anche in Romagna, Ellen e Alice lasciarono il segno.

 

