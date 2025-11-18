  
Indietro
menu
menu

PIU' CONTROLLI PER LE FESTE

Rimini, fermato con stupefacenti e denaro contante: giovane ai domiciliari

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mar 18 Nov 2025 13:48 ~ ultimo agg. 13:53
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Nella serata di martedì un giovane, che stava transitando più e più volte in monopattino nella zona di via Euterpe, è stato fermato dalla polizia per un controllo di routine. Il ragazzo, perquisito, è stato trovato in possesso della somma contante di euro 450,00 suddivisa in banconote di vario taglio, che custodiva nella tasca interna del giubbotto e di un panetto di sostanza stupefacente del peso di 100 grammi di hashish occultato negli slip. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari. Nei prossimi giorni, con l'arrivo delle festività natalizie, saranno incrementati i controlli da parte del personale in borghese della Squadra Mobile e degli operatori del controllo del territorio delle Volanti, anche con la programmazione di servizi straordinari di controllo del territorio, che si svilupperanno con l’ausilio del personale di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna.

 

 

Altre notizie
Massimo Mambelli
AVEVA 70 ANNI

E' morto Massimo Mambelli, titolare del Bagno 53
di Redazione
repertorio
Numeri che preoccupano

Aggressioni ai sanitari: più di sette casi al giorno in Regione
di Redazione
la locandina
20 NOVEMBRE ALLE 21

Appello all'umano, in piazza Tre Martiri preghiera e solidarietà
di Redazione
controlli della Polizia Locale
IN VIA PINTOR

Rimini, spaccio di stupefacenti nel parco: arrestato un 32enne
di Redazione
repertorio
VARIAZIONE DI BILANCIO 2025/27

Viabilità, rete fognaria e videosorveglianza: in commissione ok agli interventi
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO