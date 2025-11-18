Rimini, fermato con stupefacenti e denaro contante: giovane ai domiciliari

Nella serata di martedì un giovane, che stava transitando più e più volte in monopattino nella zona di via Euterpe, è stato fermato dalla polizia per un controllo di routine. Il ragazzo, perquisito, è stato trovato in possesso della somma contante di euro 450,00 suddivisa in banconote di vario taglio, che custodiva nella tasca interna del giubbotto e di un panetto di sostanza stupefacente del peso di 100 grammi di hashish occultato negli slip. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari. Nei prossimi giorni, con l'arrivo delle festività natalizie, saranno incrementati i controlli da parte del personale in borghese della Squadra Mobile e degli operatori del controllo del territorio delle Volanti, anche con la programmazione di servizi straordinari di controllo del territorio, che si svilupperanno con l’ausilio del personale di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna.