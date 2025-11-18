Rimini, spaccio di stupefacenti nel parco: arrestato un 32enne

Un 32enne sorpreso a spacciare eroina nel parco adiacente alla via Pintor è stato arrestato dalla Polizia Locale. L'intervento arriva dopo le segnalazioni di alcuni cittadini che avevano denunciato una sospetta attività di spaccio nella zona adiacente alla Scuola dell'Infanzia Aquilone e alcune situazioni di degrado, con sporcizia e siringhe abbandonate nell'area verde adiacente alla via Pintor. Gli agenti in borghese hanno intensificato i controlli e i pedinamenti, riuscendo a individuare un sospettato ieri intorno alle ore 15. L'uomo, giunto nel parco, è stato visto nascondere un involucro sotto un sasso, venendo poco dopo sorpreso in una sospetta cessione di una bustina consegnata in cambio di denaro. Mentre una seconda persona riusciva ad allontanarsi con un monopattino, facendo perdere le proprie tracce, gli agenti in abiti civili sono riusciti a fermare il sospettato. L'uomo, perquisito, è stato trovato in possesso di 5 dosi di eroina pronte per la vendita e 1.390 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita, oltre a un coltello di oltre 20 centimetri. Nel nascondiglio, invece sono state rinvenute altre 6 dosi della stessa sostanza. Il 32enne, senza fissa dimora, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti con aggravanti specifiche e denunciato per porto abusivo di armi.