  
Indietro
menu
menu

AVEVA 70 ANNI

E' morto Massimo Mambelli, titolare del Bagno 53

In foto: Massimo Mambelli
Massimo Mambelli
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mar 18 Nov 2025 13:42 ~ ultimo agg. 13:48
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

È stato stroncato da un improvviso malore, forse un infarto, Massimo Mambelli, 70 anni, storico bagnino riminese. Il titolare dello stabilimento balneare 53, era in vacanza in Namibia con la moglie, quando all'improvviso si è sentito male. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il rientro della salma a Rimini dal paese africano è atteso nei prossimi giorni.

Altre notizie
repertorio
Numeri che preoccupano

Aggressioni ai sanitari: più di sette casi al giorno in Regione
di Redazione
la locandina
20 NOVEMBRE ALLE 21

Appello all'umano, in piazza Tre Martiri preghiera e solidarietà
di Redazione
controlli della Polizia Locale
IN VIA PINTOR

Rimini, spaccio di stupefacenti nel parco: arrestato un 32enne
di Redazione
repertorio
VARIAZIONE DI BILANCIO 2025/27

Viabilità, rete fognaria e videosorveglianza: in commissione ok agli interventi
di Redazione
mostra sulle dune
dal 22 novembre

Luci in città e sulle dune in spiaggia: Rimini si accende per il Natale
di Redazione
FOTO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO