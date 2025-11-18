E' morto Massimo Mambelli, titolare del Bagno 53

È stato stroncato da un improvviso malore, forse un infarto, Massimo Mambelli, 70 anni, storico bagnino riminese. Il titolare dello stabilimento balneare 53, era in vacanza in Namibia con la moglie, quando all'improvviso si è sentito male. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il rientro della salma a Rimini dal paese africano è atteso nei prossimi giorni.