Una riminese campione del mondo: Nicole Piomboni vince il Mondiale di volley

Ha messo a segno 6 punti in una finale combattuta contro il Giappone: Nicole Piomboni, riminese di nascita e nuova schiacciatrice di Macerata, attesa dal campionato di serie A1 di volley nella prossima stagione, ha fatto parte della spedizione italiana che in Indonesia ha conquistato il titolo di campione del mondo Under 21 sconfiggendo le colleghe nipponiche per 3-2 a Surabaya (parziali di 25-22, 22-25, 15-25, 25-19, 15-11).

L'atleta romagnola, classe 2005, dopo due stagioni a Talmassons, giocherà con Macerata in massima serie con un prestigioso titolo in tasca. Le giocatrici allenate da Nino Gagliardi hanno vinto 8 partite e, ad accrescere il prestigio per il successo, la vittoria finale contro il Giappone è stata la prima e unica sconfitta nel torneo per le giapponesi. La riminese aveva già vinto l'argento agli Europei a Sofia nel 2024 con l'Under 20.