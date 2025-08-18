  
il 20 agosto

Il terzo incontro di "Spuntiamola", per imparare a difendersi dalle zanzare

In foto: la locandina
la locandina
di Redazione   
Lun 18 Ago 2025 15:30 ~ ultimo agg. 19 Ago 02:31
E’ in programma mercoledì 20 agosto il terzo incontro informativo di sensibilizzazione e prevenzione dal titolo "Spuntiamola: conoscere e imparare a difendersi dalle zanzare", organizzati in altrettanti Nodi Territoriali di Salute del Comune di Rimini nell’ambito della campagna di comunicazione predisposta dal Servizio sanitario della Regione Emilia-Romagna.

L’appuntamento è alle ore 17 al Nodo Territoriale di Salute Sud Monte (via Bidente 1/p) con l’obiettivo di fornire ai cittadini consigli e raccomandazioni per limitare la diffusione di zanzare e altri insetti simili e per proteggersi dalle loro punture adottando i comportamenti corretti.

Gli incontri, condotti da professionisti del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, affrontano il tema delle malattie (anche gravi) che possono trasmettere le zanzare (comuni e tigre) e altri pappataci, le modalità di prevenzione e gli strumenti a disposizione del cittadino per contribuire alla lotta contro la diffusione delle arbovirosi. Ulteriori approfondimenti e informazioni sono disponibili sul sito di riferimento https://www.zanzaratigreonline.it . Inoltre, è possibile telefonare al numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale: 800 033 033.

