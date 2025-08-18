  
Indietro
menu
menu

mercoledì 27 agosto

A Laura: una serata per ricordare Laura Benvenuti e la sua musica

In foto: Laura Benvenuti - serata tributo in memoria
Laura Benvenuti - serata tributo in memoria
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Lun 18 Ago 2025 15:36 ~ ultimo agg. 19 Ago 02:31
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Il 27 agosto, presso l’Arena Francesca da Rimini, con inizio alle ore 21.00, tanti artisti e artiste, ma soprattutto amici e amiche di Laura saranno insieme per ricordare e celebrare Laura Benvenuti e la sua musica, a poco più di un anno dalla sua scomparsa.

Una serata, organizzata nel giorno in cui Laura avrebbe compiuto 50 anni, per ringraziare Laura per la sua musica, il suo lavoro e la bellezza che ha donato alla città e a tutti.

“Questa serata nasce dal desiderio di riunire intorno al ricordo di Laura gli amici ed amiche che l’hanno accompagnata nel suo percorso artistico - dicono gli organizzatori. Vogliamo continuare a portare il suo messaggio attraverso la sua musica, come lei avrebbe voluto, come le sarebbe piaciuto: un tentativo di toccare l’animo di chi la ascolta. Questo concerto sarà un viaggio a più voci attraverso la sensibilità e la capacità di guarire i cuori che Laura aveva e che ha sempre veicolato attraverso la Musica.” 

Andrea Bolognesi, Chiara Raggi, Massimo Marches.

Alla serata parteciperanno, in ordine alfabetico:

Andrea Alessi

Riccardo Amadei

Andrea Amati

Alberto Bastianelli

Andrea Bolognesi

Lia Celi

Cristina Di Pietro

Bob Dusi

Claudia Erba

Gianluca Fabbri

Sara Jane Ghiotti

Roberto Giannini

Giuseppe Guarino

Federico Lapa

Massimo Marches

Federico Mecozzi

Simone Migani

Gianluca Morelli

Andrea Monticelli

Francesco Mussoni

Giuseppe Novelli

Alessandro Pagliarani

Anselmo Pelliccioni

Annalisa Penzi

Chiara Raggi

Massimo Roccaforte

Massimiliano Rocchetta

Lorenzo Semprini

Bogdan Scotto D'Aniello

Daniele Torri

Cristina Vitri

“Siamo certi che l’anima di Laura ascolterà e osserverà i suoi colleghi ed amici mentre la ricordano nel modo che lei più amava. Questo accadrà proprio nel giorno del suo compleanno. Ancor più, per questo regalo, la famiglia di Laura esprime profonda gratitudine a tutti coloro che si sono impegnati per creare questo evento e a tutti coloro che vi parteciperanno.” Mauro, marito di Laura Benvenuti.

L’evento è realizzato con il Patrocinio del Comune di Rimini, il sostegno di SGR e in collaborazione con A.R.O.P. Odv. L’ingresso è libero.
 
Altre notizie
Jamil Sadegholvaad
avvistamenti lupi

Lupi. Sadegholvaad: Serve un piano comune. Parma (PD) interroga in Regione
di Redazione
i controlli fuori dai locali
A misano

Controlli fuori dalle disco. Appiedati automobilisti: avevano alzato il gomito
di Redazione
il bando scade il 25 agosto
FOTOGRAFIA

Ultimi giorni per partecipare alla 24^ edizione del Premio Marco Pesaresi
di Redazione
spiaggia libera tutti rimini
spazio inclusivo

Spiaggia Libera Tutti, superati i mille ingressi nei primi due mesi
di Redazione
presentazione 100 anni di don oreste
5 - 7 settembre

Tre giorni per celebrare la nascita di don Oreste Benzi
di Redazione
Sponsor
PARTNER EDITORIALI
Partner
COLLABORATORI EDITORIALI
Acli Rimimi Mille piedi La formica Educaid Carits San Giuseppe Arcobaleno Cittadinanza Onlus Pachamama Associazione Zavatta Volontarimini
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO