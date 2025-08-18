A Laura: una serata per ricordare Laura Benvenuti e la sua musica

Il 27 agosto, presso l’Arena Francesca da Rimini, con inizio alle ore 21.00, tanti artisti e artiste, ma soprattutto amici e amiche di Laura saranno insieme per ricordare e celebrare Laura Benvenuti e la sua musica, a poco più di un anno dalla sua scomparsa.

Una serata, organizzata nel giorno in cui Laura avrebbe compiuto 50 anni, per ringraziare Laura per la sua musica, il suo lavoro e la bellezza che ha donato alla città e a tutti.

“Questa serata nasce dal desiderio di riunire intorno al ricordo di Laura gli amici ed amiche che l’hanno accompagnata nel suo percorso artistico - dicono gli organizzatori. Vogliamo continuare a portare il suo messaggio attraverso la sua musica, come lei avrebbe voluto, come le sarebbe piaciuto: un tentativo di toccare l’animo di chi la ascolta. Questo concerto sarà un viaggio a più voci attraverso la sensibilità e la capacità di guarire i cuori che Laura aveva e che ha sempre veicolato attraverso la Musica.”

Andrea Bolognesi, Chiara Raggi, Massimo Marches.

Alla serata parteciperanno, in ordine alfabetico:

Andrea Alessi

Riccardo Amadei

Andrea Amati

Alberto Bastianelli

Andrea Bolognesi

Lia Celi

Cristina Di Pietro

Bob Dusi

Claudia Erba

Gianluca Fabbri

Sara Jane Ghiotti

Roberto Giannini

Giuseppe Guarino

Federico Lapa

Massimo Marches

Federico Mecozzi

Simone Migani

Gianluca Morelli

Andrea Monticelli

Francesco Mussoni

Giuseppe Novelli

Alessandro Pagliarani

Anselmo Pelliccioni

Annalisa Penzi

Chiara Raggi

Massimo Roccaforte

Massimiliano Rocchetta

Lorenzo Semprini

Bogdan Scotto D'Aniello

Daniele Torri

Cristina Vitri

“Siamo certi che l’anima di Laura ascolterà e osserverà i suoi colleghi ed amici mentre la ricordano nel modo che lei più amava. Questo accadrà proprio nel giorno del suo compleanno. Ancor più, per questo regalo, la famiglia di Laura esprime profonda gratitudine a tutti coloro che si sono impegnati per creare questo evento e a tutti coloro che vi parteciperanno.” Mauro, marito di Laura Benvenuti.

L’evento è realizzato con il Patrocinio del Comune di Rimini, il sostegno di SGR e in collaborazione con A.R.O.P. Odv. L’ingresso è libero.