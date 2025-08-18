A Santarcangelo al via venerdì 22 la Festa dell’Unità

Dopo il lungo fine settimana di Canonica, con l’anteprima del Burraco Solidale che ha consentito di raccogliere e destinare 600 euro all’acquisto di attrezzature per la Scuola per l’Infanzia della frazione, si rinnova l’appuntamento con la Festa dell’Unità di Santarcangelo con i suoi dieci giorni di svolgimento all’Area Campana e un ricchissimo calendario di incontri, confronti, concerti, musica, stand gastronomici e momenti di svago fra venerdì 22 agosto e domenica 31 agosto. Iniziativa che alzerà il sipario con la Festa provinciale dei Giovani Democratici, in calendario appunto venerdì.

“Nel ringraziare i tantissimi volontari che sono il cuore pulsante dell’evento, tutte le persone e gli sponsor che ci consentono di portare avanti una tradizione che si rinnova anno dopo anno e i Giovani Democratici per il contributo di idee e azioni, non posso che evidenziare l’importanza che riveste la Festa dell’Unità in un momento storico come questo: abbiamo una grande responsabilità come Partito Democratico, ricercare il confronto più ampio in un clima dialettico, costruttivo e di interesse comune, rinsaldare un clima solidale, ricordando che prima di tutto è importante ciò che ci unisce per combattere le diseguaglianze e dar valore a un’Europa oggi in preda a difficoltà e divisioni. Il Pd ha un ruolo importante nella politica e nella società, deve diventare sempre più un punto di riferimento e coltivare la capacità di ascolto, confronto e riflessione: è la passione l’arma della nostra compattezza, la nostra forza è l’essere l’espressione della comunità” commenta la segretaria Paola Donini.

IL PROGRAMMA

Oltre ai momenti di approfondimento politico sui temi di attualità, ogni sera saranno in calendario appuntamenti musicali, non mancheranno pesca, tombola, spettacoli a ingresso gratuito e la canonica offerta degli stand gastronomici della tradizione con self service aperto anche a pranzo nelle due domeniche.

Il momento dedicato alle sette note e al ballo folk si aprirà venerdì 22 alle 22 con il concerto del “Duo Bucolico” alla Festa Provinciale del Giovane Democratici, per poi proseguire sabato 23 alle 21 con l’orchestra “David Pacini”, d𝑜𝑚𝑒𝑛𝑖𝑐𝑎 24 alle 21 con l’orchestra “Lisa Bretani”, 𝐿𝑢𝑛𝑒𝑑𝑖’ 25 alle 21:30 con 𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙𝑜 della 𝑆𝑐𝑢𝑜𝑙𝑎 𝑑𝑖 𝐵𝑎𝑙𝑙𝑜 “Le Sirene Danzanti”, m𝑎𝑟𝑡𝑒𝑑ì 26 alle 21 con l’orchestra “Roberta Cappelletti”, m𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙𝑒𝑑𝑖'̀ 27 alle 21:30 con lo 𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙𝑜 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒 "Hoop" (𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑎𝑖 𝑃𝑜𝑜ℎ), 𝐺𝑖𝑜𝑣𝑒𝑑ì 28 alle 21 con l’orchestra “Luca Bergamini”, 𝑉𝑒𝑛𝑒𝑟𝑑𝑖' 29 alle 21:30 con 𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙𝑜 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒 “Roxy Bar" (𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑎 𝑉𝑎𝑠𝑐𝑜 Rossi), 𝑆𝑎𝑏𝑎𝑡𝑜 30 alle 21 con l’orchestra “La Nuova Romagna Folk” e infine d𝑜𝑚𝑒𝑛𝑖𝑐𝑎 31 alle 21 con la gran chiusura con l’orchestra “La Tradizione”.