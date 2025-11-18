  
insieme alla mostra

Una fanzine per raccontare la 'Rimini80'. Venerdì la presentazione

di Redazione   
Mar 18 Nov 2025 17:28
I Musei Comunali di Rimini presentano la fanzina RIMINI80. Viaggio nell’Immaginario metropolitano della Rimini di Tondelli, una pubblicazione collettiva che raccoglie ventisette contributi di protagonisti e testimoni della Rimini degli anni Ottanta. La forma scelta è quella della Fanzina, richiamo alle autoproduzioni creative di quel decennio: libere, dirette, collettive.
 
La presentazione è in programma venerdì 21 novembre alle ore 17 nella sala semicircolare dell’Ala Nuova del Museo della Città di Rimini (secondo piano). La Fanzina - spiegano i promotori - nasce in dialogo con l'omonima mostra documentaria e ne rappresenta l’estensione narrativa: non un catalogo, ma un racconto corale.
 Ogni autore ripercorre la Rimini di quegli anni attraverso episodi, atmosfere, luoghi e linguaggi che contribuirono a ridefinire l’identità culturale della città, facendone un vero laboratorio di sperimentazione estetica e sociale.
 
Dopo i saluti iniziali del direttore dei Musei Comunali di Rimini, Alessandro Giovanardi e del direttore artistico della stagione musicale di Rimini Giampiero Piscaglia, il curatore del progetto e della mostra, Fabio Bruschi, la segretaria di redazione Federica Viola e l’autore del progetto grafico e dell’impaginazione, Maurizio Castelvetro, presenteranno brevemente la fanzina, introducendo la sua genesi, i criteri editoriali e lo spirito che l’ha animata, offrendo l’occasione per un dialogo diretto tra autori e visitatori, nell’intento di condividere testimonianze e ricordi, aneddoti e suggestioni legate a quel periodo.
 
L’incontro è rivolto alle generazioni che quegli anni li hanno vissuti e a quelle che li hanno ereditati, a chi si occupa di cultura e comunicazione e a chiunque desideri approfondire un capitolo importante della storia contemporanea della città.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
 
La fanzina sarà disponibile durante la presentazione all’Ala Nuova del Museo della Città, dove la mostra RIMINI80. Viaggio nell’immaginario metropolitano della Rimini di Tondelli è
https://www.icaroplay.it/programmi/rimini-80-inaugurata-la-mostra-al-museo-della-citta-sulla-rimini-tondelliana/
allestita fino a 31 dicembre.
   
Orari: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ingresso gratuito.
Per informazioni https://www.museicomunalirimini.it/, e-mail: musei@comune.rimini.it | +39 0541 793851
