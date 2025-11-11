  
Volontariato e solidarietà

Una donazione per la Pediatria dell'Ospedale Infermi di Rimini

In foto: Donazione dell''Associazione "Qualcosa di grande per i piccoli" alla Pediatria dell'Infermi
di Redazione   
Mar 11 Nov 2025 18:42 ~ ultimo agg. 19:01
Un aiuto concreto, fatto e pensato per i più piccoli. Si è svolta lunedì 10 novembre, all’interno del reparto di Pediatria dell’Ospedale Infermi di Rimini, la cerimonia di ringraziamento per le donazioni effettuate dall’associazione ‘Qualcosa di Grande per i Piccoli’. L’organizzazione di volontariato cesenate ha donato otto bilance digitali, di cui una pesa neonati con carrello e una a colonna, da destinare al nuovo Day Hospital pediatrico e un nuovo apparecchio holter di monitoraggio pressorio dedicato all'età pediatrica. “Questa donazione è frutto delle offerte libere raccolte in tante serate di "Gatózli", un ciclo di spettacoli dialettali attivo dal 2023" - ha spiegato  Manuela Gori, organizzatrice del progetto. La risposta arrivata da tutto il personale dell'Ospedale è stata di emozione e gratitudine:" Rivolgo un sentito ringraziamento all’associazione ‘Qualcosa di Grande per i Piccoli’ – ha affermato il dottor Gianluca Vergine, direttore dell’Unità Operativa di Pediatria – per questo generoso contributo alla Pediatria dell’ospedale Infermi. In tempi difficili come quello attuale, specialmente per settori fondamentali come la sanità pubblica, il supporto e l’affiancamento della società civile e del mondo del volontariato è molto importante per rafforzare l’impegno di continuare ad assicurare un elevato livello della qualità delle cure, specie verso i più fragili. In particolare il nuovo apparecchio donato ci permetterà di registrare la pressione arteriosa per 24 ore mentre il bambino svolge le normali attività quotidiane, consentendoci di fare diagnosi di ipertensione arteriosa e di monitorare l’efficacia della terapia antipertensiva”.

 

 

