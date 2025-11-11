  
Indietro
menu
menu

Ufficio Armi Polizia di Stato

Controlli sulla detenzione di armi. Inviate 27 diffide, emessi tre divieti

In foto: l'Ufficio Armi
l'Ufficio Armi
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mar 11 Nov 2025 17:24 ~ ultimo agg. 17:33
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

La Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Rimini, tramite l'Ufficio Armi, ha compiuto 145 controlli domiciliari sulla detenzione di armi. A seguito dei controlli sono state inviate 27 diffide ai titolari di Autorizzazioni alla Detenzione di armi da fuoco che non avevano provveduto di loro iniziativa, come previsto dalla norma, a trasmettere il Certificato Medico obbligatorio.
 
A seguito di tali diffide 24 autorizzazioni sono state sanate con la consegna all’Ufficio di Polizia della prevista certificazione medica, entro i 60 giorni dalla ricezione della diffida, mentre nei confronti di tre detentori che non hanno ottemperato è scattata la segnalazione al Prefetto che ha provveduto ad adottare il provvedimento di divieto di detenzioni armi e munizioni, ai sensi dell’art. 39 del T.u.l.p.s.. Nei giorni scorsi gli Agenti dell’Ufficio Armi hanno dato esecuzione ai decreti prefettizi provvedendo al ritiro delle armi, ormai illegalmente detenute, per la confisca.

La Divisione è istituzionalmente deputata alla definizione delle procedure di rilascio e di rinnovo dei Porti d’Armi, effettua sistematicamente una serie di attività di controllo per la verifica del mantenimento dei requisiti soggettivi del titolo amministrativo che legittima una persona a detenere le armi.                                                                                      

In particolare l’art. 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18.06.1931 n. 773) dispone che chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto di armi in corso di validità, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica attestante il possesso dei requisiti psico-fisici richiesti per le autorizzazioni in materia di armi ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Ministero della Sanità del 28.04.1998, munendosi preliminarmente anche del certificato anamnestico rilasciato dal proprio medico di fiducia con data non anteriore a tre mesi.

 

Altre notizie
Museo e Domus
intervento da 115mila euro

Domus del Chirurgo, approvato il progetto per la manutenzione della copertura
di Redazione
Adriapress
nel pomeriggio

Due pedoni investiti in via della Repubblica, uno al Bufalini con gravi lesioni
di Lamberto Abbati
FOTO
Lo sceicco bianco
Libri da queste parti

Lo Sceicco Bianco. Antonioni, Fellini. In Cineteca Dolcini presenta il libro
di Redazione
Affitti (immagine pexels)
Discussione sulla nuova legge

Affitti brevi. Plauso dei sindacati, dubbi dei proprietari: non risolve problemi
di Redazione
L'ingresso del tribunale di Rimini
comune, tribunale e procura

Rimini, tutela della sicurezza: rinnovato il protocollo d'intesa
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO