Due pedoni investiti in via della Repubblica, uno al Bufalini con gravi lesioni

Due giovani sono stati investiti intorno alle 15 in via della Repubblica a Rimini. I due, un 19enne e un 25enne, entrambi di origine marocchina e residenti a Rimini, legati da parentela, pare stessero attraversando la strada sulle strisce pedonali quando sono stati travolti da una Ford Focus che, in uscita dalla rotonda, procedeva in direzione monte. Il 25enne, caricato sul cofano e finito contro il parabrezza, è stato portato con codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena, dov'è ricoverato in Rianimazione, l'altro invece all'ospedale Infermi di Rimini con lesioni meno gravi.

Il conducente della Ford Focus, un 36enne residente a Rimini, si è subito fermato per chiamare i soccorsi. Il sole basso gli avrebbe impedito di accorgersi della presenza dei due ragazzi. Sul posto, per i rilievi e la gestione del traffico, è intervenuta la polizia Locale di Rimini.