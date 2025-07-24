Una cena-simposio inaugura l'edizione 2025 di "Dire, Mare, Mangiare Rimini"

Dal 1 agosto Dire, Mare, Mangiare Rimini torna con la sua carica di gusto, convivialità e bellezza. Ad aprire l'edizione 2025 sarà un evento nell'evento: “Rimini Doc. Anima Adriatica” , la cena-simposio che unisce vino, mare e narrazione in un'unica, emozionante serata. Venerdì 1° agosto, sulla terrazza panoramica affacciata sulla spiaggia, calici e parole si fonderanno in un'esperienza sensoriale unica.

Un vero e proprio simposio contemporaneo, ideato dalla Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, che trasformerà il salotto dei talk show del weekend in una cena esperienziale sospesa tra gusto e racconto. A fare gli onori di casa saranno Federica Gif e Laura Piazzi (Lalaura di Radio Capital), mentre il protagonista indiscusso sarà Luca Gardini , alias The Wine Killer, sommelier di fama mondiale e ambasciatore appassionato del vino riminese.

A ospitare l'evento una delle location più suggestive della città: la terrazza del belvedere affacciata direttamente sulla spiaggia e sul mare di Rimini , dove i partecipanti potranno gustare piatti di pesce cucinati nella food court dell'evento, in abbinamento ai migliori vini della Rimini Doc . Ma sarà molto più di una cena: sarà un racconto in calice, un invito a lasciarsi coinvolgere da storie, visioni e suggestioni dell'Adriatico, con l'intervento di Sandro Santini , presidente della Strada dei Vini di Rimini e testimone della rinascita enologica del territorio.

L'appuntamento è per Venerdì 1° agosto, alle ore 21. La durata dell'esperienza è di circa un'ora ed include: due portate + dolce, vini in abbinamento, calice e sacca personalizzata con cui proseguire poi le degustazioni lungo il percorso della manifestazione.

Posti limitati: prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio per info e prezzi info@stradadeivinidirimini.it – 3427776231