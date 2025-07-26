  
storica militante trans

La passeggiata di piazzale Kennedy intitolata a Marcella Di Folco, pioniera LGBT

In foto: la passeggiata Di Folco
la passeggiata Di Folco
di Redazione   
Sab 26 Lug 2025 08:44 ~ ultimo agg. 5 Ago 03:31
Venerdì, alla vigilia del Summer Pride a Rimini, a Marcella Di Folco, figura fondamentale del movimento LGBTQ+ italiano, è stata intitolata la passeggiata sul mare, tra i Bagni 28 e 28/A, vicino a Piazzale Kennedy. Alla cerimonia, organizzata con Arcigay, hanno partecipato l’assessore alla toponomastica Francesco Bragagni, Porpora Marcasciano, presidente onoraria del MIT (Movimento Identità Trans), la presidente nazionale Arcigay Natascia Maesi, il nipote di Marcella, Roberto Di Falco e Marco Tonti di Arcigay Rimini.  

Marcella di Folco è stata una pioniera, nel senso più autentico del termine. Storica militante trans, è stata la prima donna trans al mondo a ricoprire una carica elettiva, nel Consiglio comunale di Bologna nel 1995. Marcella era molto legata a Rimini. Prima della transizione aveva intrapreso una carriera attoriale grazie all’interessamento di Federico Fellini. Marcella, all’epoca Marcello, tra le varie parti in cui ha recitato ha incarnato il famoso Principe della Gradisca in Amarcord.

