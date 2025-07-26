Presunti danni al TRC. Corte dei Conti conferma l'assoluzione per Renata Tosi
La Sezione Centrale d’Appello della Corte dei Conti, ha confermato la Sentenza del 2023 rigettando l’appello con il quale si chiedeva di far pagare a Renata circa 1 milione di euro per presunti danni provocati dall'allora sindaco a PMR, la società pubblica a cui fa capo il Metromare, ed imputati ai ritardi nella costruzione dell'opera. La vicenda giudiziaria si riferiva a vicende del 2014.
Ne dà notizia Fabrizio Pullé che commenta "Ovviamente l’accusa era “ridicola”. Al di là della fondatezza o meno dei fatti, l’opera ha avuto ritardi infiniti dovuti (come al solito) a varianti in corso d’opera e problemi vari". Pullé cita alcuni passaggi del pronunciamento della Corte dei Conti: "𝒔𝒐𝒔𝒕𝒆𝒏𝒆𝒓𝒆 𝒄𝒉𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝒔𝒊𝒎𝒊𝒍𝒆 𝒔𝒊𝒏𝒈𝒐𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒐𝒕𝒕𝒂 𝒑𝒐𝒔𝒔𝒂 𝒂𝒗𝒆𝒓 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒐𝒓𝒔𝒐 𝒂 𝒄𝒂𝒖𝒔𝒂𝒓𝒆 𝒍’𝒊𝒏𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒂𝒏𝒏𝒐 𝒅𝒊 𝒄𝒖𝒊 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒆𝒏𝒖𝒕𝒂 𝒆̀ 𝒄𝒉𝒊𝒂𝒎𝒂𝒕𝒂 𝒂 𝒓𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒏 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒔𝒆𝒅𝒆 𝒂𝒑𝒑𝒂𝒓𝒆 𝒇𝒓𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒐𝒔𝒊𝒎𝒊𝒍𝒆”.
E ancora, "𝒊𝒍 𝒈𝒊𝒖𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒑𝒆𝒏𝒂𝒍𝒆, 𝒅𝒐𝒑𝒐 𝒂𝒗𝒆𝒓 𝒑𝒖𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒓𝒊𝒄𝒐𝒔𝒕𝒓𝒖𝒊𝒕𝒐 𝒆 𝒂𝒏𝒂𝒍𝒊𝒛𝒛𝒂𝒕𝒐 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒊 𝒈𝒍𝒊 𝒂𝒄𝒄𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊, 𝒆̀ 𝒑𝒆𝒓𝒗𝒆𝒏𝒖𝒕𝒐 𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒄𝒉𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒐𝒕𝒕𝒂 𝒔𝒊𝒏𝒅𝒂𝒄𝒂𝒍𝒆 𝒓𝒊𝒈𝒖𝒂𝒓𝒅𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒍𝒂 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒂𝒔𝒔𝒆𝒓𝒊𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒐𝒓𝒊𝒈𝒊𝒏𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒊𝒍 𝒅𝒂𝒏𝒏𝒐 𝒆𝒓𝒂𝒓𝒊𝒂𝒍𝒆 𝒆̀ 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒍𝒐𝒑𝒊𝒖̀
𝒊𝒎𝒑𝒓𝒐𝒏𝒕𝒂𝒕𝒂 𝒂 𝒓𝒊𝒔𝒐𝒍𝒗𝒆𝒓𝒆 𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒍𝒆𝒎𝒊 𝒅𝒊 𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒆 𝒑𝒖𝒃𝒃𝒍𝒊𝒄𝒐 𝒔𝒄𝒂𝒕𝒖𝒓𝒊𝒕𝒊 𝒅𝒂𝒊 𝒍𝒂𝒗𝒐𝒓𝒊 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒛𝒂𝒏𝒅𝒊".