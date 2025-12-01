'Una Cena per ... Crescere Insieme'. Al Macaco Vibes solidarietà e inclusione

Martedì 2 dicembre dalle ore 20,30 il Macaco Vibes di Rimini ospiterà "Una cena per ... Crescere Insieme", un appuntamento benefico il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Crescere Insieme ODV, realtà impegnata nel supporto ai ragazzi con disabilità, accompagnandoli verso percorsi di autonomia personale e professionale.



L’evento, patrocinato da FIPE-Confcommercio della provincia di Rimini, non sarà una semplice cena di raccolta fondi. Una rappresentanza dei ragazzi dell’associazione sarà in sala ad accogliere i presenti e sarà coinvolta nella serata: un gesto concreto di inclusione - spiegano i promotori - un’occasione per vivere un’esperienza e valorizzare il loro percorso verso un futuro più autonomo. L’iniziativa nasce dalla volontà di unire convivialità, solidarietà e comunità in una serata in cui sorrisi, relazioni e accoglienza saranno i protagonisti. Il progetto “Crescere Insieme” è frutto dell’impegno e dell’amore di un gruppo di genitori, ma cresce grazie a chi sceglie di crederci, sostenendolo con gesti tangibili.

Denis Preite, presidente FIPE-Confcommercio della provincia di Rimini, sottolinea l’importanza del coinvolgimento del mondo della ristorazione in progetti ad alto valore sociale: “Questa iniziativa rappresenta perfettamente ciò che la ristorazione può e deve essere: un luogo di relazione, di accoglienza e di crescita. Siamo orgogliosi di patrocinare un evento che offre ai ragazzi dell’associazione Crescere Insieme un’opportunità di conoscere nuove persone e di mettersi in gioco. Il nostro territorio cresce quando cresce la sua comunità e contribuire all’integrazione ci rende orgogliosi”.

Roberto Rinaldi, titolare del Macaco Vibes e organizzatore della serata, racconta lo spirito che ha mosso il progetto: “Abbiamo voluto aprire le porte del locale per condividere un momento che arricchisce tutti. I ragazzi di Crescere Insieme saranno con noi per una sera, perché crediamo nel valore dell’inclusione vissuta e il ricavato servirà per i loro progetti di inserimento lavorativo. È un piccolo passo, ma ogni passo rende questo mondo un posto migliore. Invitiamo tutti a partecipare: l’evento è a scopo benefico e i posti sono limitati e già in esaurimento, quindi è necessario prenotare il proprio tavolo contattando il Macaco Vibes”.

Tel per info e prenotazioni: Macaco Vibes via Marecchiese, 314 - Rimini. Tel. 3275877783.