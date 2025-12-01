  
approvato dai capigruppo

Nuova sede per il centro islamico a Rimini, nasce un gruppo di lavoro bipartisan

In foto: Corso Giovanni XXIII
Corso Giovanni XXIII
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Lun 1 Dic 2025 16:47 ~ ultimo agg. 17:10
Tempo di lettura 1 min
Oggi durante la settimanale seduta dei capigruppo consigliari del Comune di Rimini, si è discusso dell’istituzione, così come proposto dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad in una delle ultime sedute del consiglio comunale, di un gruppo di lavoro bipartisan per affrontare specificatamente il tema delle migliori soluzioni pianificatorie per la collocazione del centro islamico.  Da anni ubicato in Corso Giovanni XXIII, il centro presenta evidenti problemi logistici e che penalizzano la stessa attività religiosa.  
I capigruppo di maggioranza e opposizione e il sindaco hanno espresso il loro unanime assenso alla costituzione del gruppo di lavoro, stabilendo che si riunirà periodicamente per affrontare tutti gli aspetti relativi all’argomento e coinvolgendo tutte le parti in causa per raggiungere l’obiettivo. Che, si è detto, deve essere un obiettivo condiviso e sostenibile. La prossima seduta sarà dedicata alla verifica puntuale dei regolamenti urbanistici, coinvolgendo i tecnici comunali preposti, per individuare la migliore strada da intraprendere, in linea con le normative vigenti.

