Sabato 20 dicembre la consegna dei Sigismondo d'Oro 2025

Sarà sabato 20 dicembre il giorno della consueta cerimonia di fine anno a Rimini con la consegna dei Sigismondo d'oro 2025, massima onorificenza cittadina. L'appuntamento, aperto a tutta la città, è alle 17.30 e si aprirà con il saluto del Sindaco Jamil Sadegholvaad.

I riconoscimenti quest'anno andranno ad EducAid e ai Salesiani Don Bosco Rimini, "due realtà che incarnano i valori dell'altruismo, della solidarietà e dell'impegno educativo dentro e fuori dai confini cittadini". I progetti di EducAid, organizzazione non governativa "attiva dal 2000 nei settori dell'inclusione sociale e dell'educazione inclusiva a livello internazionale unendo le competenze di professionisti dell'ambito educativo e sociale con il contributo di ricercatori e accademici", sono attualmente operativi - ricorda l'amministrazione - "in diversi Paesi del mondo dove guerra, povertà e situazioni di emergenza segnano profondamente le comunità locali". I Salesiani Don Bosco Rimini sono invece "una presenza storica nel tessuto sociale della città, radicata nel cuore di Marina Centro da oltre un secolo e attiva tramite la parrocchia, l'oratorio, la scuola e numerose attività educative e ricreative dedicate soprattutto ai giovani e ai gruppi, famiglie e pellegrini ospitati nella casa vacanze".