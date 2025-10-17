  
entro la prossima estate

Un finanziamento da 100mila euro per il dragaggio del porto canale di Rimini

Ven 17 Ott 2025 13:44
La Giunta Comunale di Rimini ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione per il dragaggio del porto canale di Rimini, un intervento da 100mila euro interamente finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.
I lavori inseriti nel progetto saranno necessari per ovviare al continuo apporto di materiali fangosi e sabbiosi nell'area del porto canale, con conseguente riduzione della profondità dell'acqua. Una situazione crea seri problemi di pescaggio per le imbarcazioni in transito, con conseguente pericolo per i natanti e per il personale imbarcato.
L'intervento ha l'obiettivo principale di riportare a una profondità di almeno 5 metri il tratto di porto canale interessato dal dragaggio, risolvendo le criticità legate all'accumulo di sedimenti. L'area infatti - ricorda l'Amministrazione Comunale - è localizzata in ambiente marino fortemente influenzato dall'apporto di materiali, soprattutto in caso di mareggiate, con conseguente sedimentazione di sabbia verso l'imboccatura.
Il progetto è stato candidato e inserito nel programma di finanziamento regionale 2025/2027 previsto dalla Legge Regionale n. 19/1976. Lo scorso luglio la Regione Emilia-Romagna ha concordato con i Comuni gli interventi da inserire nel programma triennale dragaggi, includendo anche quello del porto canale riminese.
L'intervento sarà realizzato nel pieno rispetto del Regolamento sulle modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini (D.M. 173/2016 e successive modifiche).  I lavori saranno completati prima della prossima stagione estiva, dopo le successive approvazioni progettuali necessarie, garantendo così la piena operatività e sicurezza del porto canale.
