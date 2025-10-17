  
Indietro
menu
menu

ricevuto pubblichiamo

Corderia, nuova area già in declino. Le criticità segnalate da un viserbese

In foto: un passaggio intorno all'ex Corderia
un passaggio intorno all'ex Corderia
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Ven 17 Ott 2025 12:17 ~ ultimo agg. 12:35
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Pubblichiamo l'intervento, corredato di foto, di un cittadino viserbese che lamenta la situazione intorno al nuovo insediamento dell'ex Corderia, tra cantieri fermi, parchi prima aperti poi chiusi in attesa della consegna all'Amministrazione Comunale, e manutenzione del verde lungo le strade approssimativa. 

"Abito a Viserba a monte da 20 anni e ho visto finalmente partire i lavori della "Corderia" passo dopo passo, anno dopo anno. Lenta ma inesorabile, ha cambiato lo skyline oltre che la viabilità del quartiere! Tombinature di fossi, piste ciclabili, sensi unici, un nuovo parco "publico?" un supermercato nuovo... il tutto in cambio di 16 palazzine, un quartiere nel quartiere! Ma... dopo l'apertura del parco e del supermercato, alla 6ª palazzina hanno smontato le gru e il cantiere vivacchia restaurando il palazzo che era la facciata dell'ex stabilimento. Mercato immobiliare fermo? Non si vende? Oppure? Sta di fatto che i cancelli del parco "publico?" con all'interno playground di basket, volley sono stati chiusi al pubblico con catene e lucchetti e apposti a parziale giustificazione la scritta "Proprietà privata". Poi volendo si può rincarare la dose sulla manutenzione del verde pubblico appena reso disponibile alla cittadinanza, dove certe aiuole sono diventate una selva e le relative piste ciclabili/marciapiedi, impraticabili. Causa invasione di erbe e spini, ma sarebbe come sparare sulla Croce Rossa! Mentre i cestini nuovi dei rifiuti traboccanti non fanno più notizia!!"

Beppe Carpi (viserbese d'adozione)

Altre notizie
un momento del corso
a san giovanni in M

Per 14 attori opportunità dal corso di teatro comico all'italiana
di Redazione
Andrea Maghelli, coach della Ren-Auto Rimini
Basket B Femminile

Ren-Auto Rimini Happy Basket-Capra Team Ravenna, la vigilia di Maghelli
di Icaro Sport
Michelle Lufo
passa le last call

La riccionese Michelle Lufo ai Live di X Factor nella squadra di Gabbani
di Redazione
repertorio
come verificare

Seconde case e ristrutturazioni, molti immobili non corrispondono più alle mappe
Contenuto Sponsorizzato
La locandina del Memorial
Athena Rimini Volley

Domenica 19 ottobre alla Casa del Volley il 1° Memorial "Monica Paliaga"
di Icaro Sport
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO