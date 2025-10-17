Corderia, nuova area già in declino. Le criticità segnalate da un viserbese

Pubblichiamo l'intervento, corredato di foto, di un cittadino viserbese che lamenta la situazione intorno al nuovo insediamento dell'ex Corderia, tra cantieri fermi, parchi prima aperti poi chiusi in attesa della consegna all'Amministrazione Comunale, e manutenzione del verde lungo le strade approssimativa.

"Abito a Viserba a monte da 20 anni e ho visto finalmente partire i lavori della "Corderia" passo dopo passo, anno dopo anno. Lenta ma inesorabile, ha cambiato lo skyline oltre che la viabilità del quartiere! Tombinature di fossi, piste ciclabili, sensi unici, un nuovo parco "publico?" un supermercato nuovo... il tutto in cambio di 16 palazzine, un quartiere nel quartiere! Ma... dopo l'apertura del parco e del supermercato, alla 6ª palazzina hanno smontato le gru e il cantiere vivacchia restaurando il palazzo che era la facciata dell'ex stabilimento. Mercato immobiliare fermo? Non si vende? Oppure? Sta di fatto che i cancelli del parco "publico?" con all'interno playground di basket, volley sono stati chiusi al pubblico con catene e lucchetti e apposti a parziale giustificazione la scritta "Proprietà privata". Poi volendo si può rincarare la dose sulla manutenzione del verde pubblico appena reso disponibile alla cittadinanza, dove certe aiuole sono diventate una selva e le relative piste ciclabili/marciapiedi, impraticabili. Causa invasione di erbe e spini, ma sarebbe come sparare sulla Croce Rossa! Mentre i cestini nuovi dei rifiuti traboccanti non fanno più notizia!!"



Beppe Carpi (viserbese d'adozione)