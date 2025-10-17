  
In 4 comuni

Mobilità elettrica: 18 nuove colonnine Hera ad alta potenza nel riminese

In foto: una colonnina di ricarica Hera
una colonnina di ricarica Hera
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Ven 17 Ott 2025 13:15 ~ ultimo agg. 13:23
Cresce la rete di ricarica elettrica pubblica a Riccione, Bellaria - Igea Marina, San Clemente e San Leo. 18 nuovi dispositivi saranno infatti installati da Hera Comm Italia in tutta la Romagna con un investimento di circa 2,7 milioni di euro e un contributo di circa 1,1 milioni da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica grazie ai fondi PNRR. Il progetto riguarda infrastrutture per la ricarica ad alta potenza (maggiore o uguale a 90 kW), che consentono una ricarica completa del veicolo in circa 45 minuti. Le nuove colonnine, accessibili anche a persone con mobilità ridotta, prevedono anche l’integrazione di un dispositivo POS per il pagamento con carta di credito.

"Quando parliamo di auto elettrica, i dati di mercato di tutti i principali paesi europei ci confermano che la direzione da seguire è segnata: il nostro Paese si inserisce, gradualmente, in questo trend di sviluppo – spiega Isabella Malagoli, Amministratore Delegato di Hera Comm. – Le nuove colonnine a ricarica veloce che attiveremo quest’anno in Romagna, con il sostegno del PNRR, renderanno più efficiente la rete Hera Ricarica, trasformandola in una infrastruttura composta al 25% da dispositivi fast charge evoluti, alimentati totalmente da energia rinnovabile. Una spinta verso la decarbonizzazione che conferma l’impegno del nostro Gruppo per un’economia in cui sostenibilità e competitività si integrano"

Le nuove installazioni si aggiungono alle 320 colonnine Hera per la ricarica pubblica già presenti nelle principali aree servite dalla multiutility.

Sul sito heraricarica.gruppohera.it è possibile vedere tutte le colonnine disponibili per i clienti Hera, comprese quelle di altri operatori con i quali il Gruppo ha accordi di interoperabilità.

