a san giovanni in M

Per 14 attori opportunità dal corso di teatro comico all'italiana

In foto: un momento del corso
un momento del corso
Ven 17 Ott 2025 12:20
Si è appena conclusa a San Giovanni in Marignano la prima edizione del Corso di Formazione in “Teatro comico all’italiana”, un progetto ideato dal Teatro Europeo Plautino in collaborazione con Irecoop Rimini, e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Un percorso intensivo di 140 ore, tra lezioni teoriche e laboratori pratici, che si è svolto nei mesi di maggio, giugno e settembre tra due importanti spazi del territorio: il Teatro Massari e il Centro Giovani di via Macello. I 14 attori, accuratamente selezionati, hanno svolto un viaggio dalle radici della commedia plautina alla commedia dell’arte, sperimentandosi nella creazione di drammaturgie originali sotto la guida di Cristiano Roccamo, direttore del progetto. 

Il successo del corso realizza un altro passo verso la direzione percorsa dalla cooperativa Teatro Europeo Plautino che vuole mantenere accesa la fiamma culturale anche fuori dalle grandi città, promuovendo l’arte e la creatività nel territorio e coinvolgendo maestranze che riportano al centro la tradizione teatrale” – spiega Roccamo.

In apertura, il maestro artigiano Andrea Cavarra, fondatore di ZorbaOfficine Creative e direttore dell’Atelier della Maschera di Milano, ha condotto un laboratorio dedicato alla costruzione di maschere in cuoio e artisti e pedagoghi del calibro di Giorgia Penzo (Città Teatro) e Fabio Mangolini (Cornucopia Performing Arts Labs), hanno accompagnato gli allievi nella storia e nella pratica della maschera scenica. Con loro anche Andrea Mazzacavallo, compositore e specialista nell’uso espressivo della voce, e Angela Del Magno, danzatrice e conduttrice di pratiche somatiche che ha guidato i partecipanti nell’esplorazione corporea.

Dal corso, si sono concretizzate anche opportunità di occupazione. Irene Papotti infatti è stata assunta come attrice da Città Teatro per la rassegna estiva “Le mille e una notte in Valconca” e da Teatro Europeo Plautino per le produzioni di Locandiera e Sei Personaggi in cerca d’autore che andranno in scena anche al Teatro Massari nella stagione 2025/2026 che prenderà il via l’8 novembre 2026. 

