Fiera di San Martino, cibo e folklore a Santarcangelo. Finale con i cantastorie

Già dal tardo pomeriggio di venerdì 7 novembre l’affluenza consistente di pubblico all’anteprima della Fiera ha preannunciato quella che sarebbe stata la grande partecipazione nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 novembre. Fin dal primo pomeriggio di venerdì, infatti, sono stati tantissimi i giovani arrivati in anticipo per vivere l’atmosfera della festa osterie, punti gastronomici e truck food hanno da subito registrato il pienone. Anche il successo dell’“Happy Becco” – riferiscono gli organizzatori di Blu Nautilus – ha superato ogni aspettativa: il gadget ufficiale 2025 distribuito al Villaggio dei Cornuti è andato letteralmente a ruba in pochi minuti, diventando subito uno dei simboli di questa edizione.

La più importante tra le Fiere d’Autunno di Santarcangelo ha visto una partecipazione straordinaria lungo tutto il fine settimana, grazie al meteo favorevole e alle numerose proposte, tra cui la più folkloristica, il Palio della piada organizzato da Pro Loco Santarcangelo. Ieri (domenica 9 novembre), davanti a un folto pubblico e a una giuria tutta al femminile, si sono sfidati una trentina di partecipanti nelle categorie bambini, giovani e over. I primi hanno ricevuto un buono per un gelato ciascuno, mentre tra i “giovani” il primo premio è andato a Lisa Muccioli (cena per quattro persone), il secondo a Ilaria Broccoli (Spa per due persone) e il terzo a Maria Chiara Giacomini (omaggio di pelletteria). Terza classificata nella categoria “over” Cinzia Tombi (un chilo di cappelletti), seconda Sara Orlandi (cesto offerto) e prima classificata, nonché vincitrice assoluta, Maria Donati, che ha ricevuto un prosciutto e il mattarello con il portamattarello, consegnati direttamente dal sindaco Filippo Sacchetti e dal presidente della Pro Loco Filiberto Baccolini. Il riconoscimento “La Pida di Bècch” alla migliore piadina cittadina – decretato da una giuria che in incognito ha assaggiato le piadine di osterie, ristoranti e gastronomie santarcangiolesi – è stato invece assegnato all’Angolo del Buongustaio.

La Fiera proseguirà come da programma oggi e domani (lunedì e martedì 11 novembre) con il gran finale per il giorno di San Martino. Questa sera (lunedì 10 novembre) alle ore 21 allo spazio eventi di piazza Ganganelli si terrà la tradizionale “Alla Veglia di San Martino”, una serata di poesia dialettale dedicata a Lello Baldini nel decennale della sua scomparsa, promossa dalla Fiera e dalla Pro Loco per rinnovare il legame tra la manifestazione e la tradizione culturale locale attraverso il dialetto.

Il giorno di San Martino, infine, torna l’appuntamento con la Sagra Nazionale dei Cantastorie, in collaborazione con l'Associazione Italiana Cantastorie e la rivista “Il cantastorie on line”: dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 17,30 si avvicenderanno sul palco artisti provenienti da ogni parte d’Italia – dalla Toscana alle Marche, da Bologna a Mantova. Alle ore 11, inoltre, il sindaco Filippo Saccchetti premierà il cantastorie Wainer Mazza, che quest’anno compie 80 anni e celebra 50 anni di carriera artistica.