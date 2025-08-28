Ultimo appuntamento con "La cultura nello sport". Ospiti Neri e Signani

Ultimo appuntamento con “La Cultura nello Sport” – venerdì 29 agosto alle 18 al Bagno 26 di Rimini, protagonisti Marco Neri, biologo specializzato in nutrizione sportiva e medicina antiaging, e Matteo Signani, pugile professionista riminese e campione europeo, oltre al Team di Elen Souza.

Marco Neri proporrà una riflessione dal titolo “Essere o apparire?”, incentrata sull’importanza di distinguere tra forma estetica e salute oggettiva. Un intervento che toccherà aspetti chiave della prevenzione, dell’alimentazione personalizzata, della qualità dell’invecchiamento. “Il benessere si costruisce nel tempo, con consapevolezza e metodo – afferma Neri –. Non si tratta solo di vivere a lungo, ma di vivere bene, nel pieno delle proprie capacità fisiche e mentali.”

A seguire, Matteo Signani, conosciuto nel mondo del pugilato come Il Giaguaro, racconterà il suo percorso da atleta di alto livello: oltre trent’anni di carriera, segnati da successi, battute d’arresto, sacrifici e ripartenze. “Il ring è la mia casa – racconta – ma anche fuori ho imparato a combattere. Non per vincere sempre, ma per non smettere mai di crederci.”

Elen, brasiliana di origine, inizia la sua attività di carriera sportiva con i mondiali Brasiliani in Beach Volley, e poi apre una palestra sulla spiaggia di Rio. Arrivata a Rimini ha portato il suo know-how sulla spiaggia. “In questi 8 anni - spiega -, abbiamo cercato di accompagnare i nostri clienti, a fare attività tutto l’anno, all’aria aperta, sulla spiaggia si crea la migliore palestra in sintonia fra corpo e natura. Ho creato un bel Team con Irene, Marcello e Giulia; insieme siamo una squadra perfetta. Con il Tiki 26, che ci ospita da 8 anni, siamo cresciuti assieme in questa sfida, ed ora abbiamo corsi per diverse attività, sia per gli atleti che si preparano per un’attività agonistica, sia per chi semplicemente vuole rimanere in forma, o chi per problemi di diversa tipologia deve riprendere tono muscolare. Infine il gruppo “over” – formato da persone che dopo i 60 anni vogliono mantenere un benessere con esercizi specifici. Ma infine abbiamo due attività di cui siamo molto fieri: Walk on The Beach che si svolge tutto l’anno, il mercoledì alle 19,00 e la domenica mattina alle 7,00 che è una camminata sportiva gratuita, guidata da un Persona Trainer dello staff di Elen"

“Questa rassegna La Cultura nello Sport nasce dall’idea che prendersi cura di sé sia anche un atto culturale e collettivo. È tempo di uscire da modelli di performance e isolamento, e iniziare a costruire pratiche di benessere condiviso.” – dice Giorgio Salvatori -, l’anno scorso abbiamo iniziato con grande slancio questo progetto e di certo quest’anno, abbiamo fatto grandi passi in avanti. “Con questo ultimo appuntamento si chiude un percorso che, nel corso dell’estate, ha visto una partecipazione crescente e un interesse trasversale"

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e si concludono con un soft drink conviviale offerto dal Bagno Tiki 26