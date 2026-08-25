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mercoledì 26 agosto

RiminiRéclame. Dal turismo ai turismi. Ultimo incontro per 'Rimini, che storia!"

In foto: il celebre logo di Milton Glaser
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Redazione
   
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Ultimo appuntamento con gli incontri di "Rimini, che storia!" in occasione delle shopping night in centro storico a Rimini. Mercoledì 26 agosto alle 21 al Chiostro della Biblioteca Gambalunga si parlerà di "RiminiRéclame: dal turismo ai turismi, la comunicazione del territorio" in compagnia di Davide Bagnaresi, Carlo Beccatti, Werther Casali, Maurizio Ceccarini, Giorgio Conti e Alfredo Monterumisi.
Dalla mitica Publiphono alla grafica internazionale, dall'esperienza di "Rimini & Co." ai primi spot televisivi in 'prime time', passando per le celebrazioni del 150° dello Stabilimento Balneare (1843-1993) e i primi "Venerdì nel Centro", una serata conviviale sulla comunicazione e la trasformazione dell'immagine della Città nella seconda metà del Novecento, sino ai giorni nostri. Conduce Betty Miranda.
Selezione immagini dell'Associazione Rimini Sparita, col supporto della Biblioteca Civica Gambalunga, del Comune di Rimini e in collaborazione con il Gruppo Icaro.
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