Ultimate frisbee: doppio oro e bronzo agli Europei. Tanti gli atleti riminesi

L’Italia Under 20 di Ultimate Frisbee domina agli European Youth Ultimate Championships 2025: protagonisti 23 atleti e 3 coach della Libera Società del Frisbee di Rimini.

Le competizioni sono state disputate dal 3 al 9 agosto a Trnava, in Slovacchia con la partecipazione di tre selezioni italiane, che hanno chiuso con un medagliere da record. Una vera e propria impresa storica per l’Italia Under 20 di Ultimate Frisbee: gli azzurri hanno conquistato due titoli europei nelle divisioni Women e Open, e una medaglia di bronzo nella Mixed, imponendosi come una delle nazioni leader a livello continentale.

Determinante il contributo di Rimini, rappresentata da 23 atleti e 3 coach della Libera Società del Frisbee (LSDF), storica realtà sportiva cittadina attiva dagli anni ’80. La LSDF è un punto di riferimento per l’Ultimate italiano ed europeo, con oltre 40 titoli nazionali, numerosi successi internazionali e più di 300 tesserati.

Un risultato che conferma, oltre all’eccellenza della scuola riminese, la crescita costante dell’Ultimate frisbee - ovvero la sua versione a squadre - in Italia.





