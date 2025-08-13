  
Indietro
menu
menu

In Slovacchia

Ultimate frisbee: doppio oro e bronzo agli Europei. Tanti gli atleti riminesi

In foto: la squadra femminile di Ultimate Frisbee
la squadra femminile di Ultimate Frisbee
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mer 13 Ago 2025 08:42 ~ ultimo agg. 14 Ago 13:58
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

L’Italia Under 20 di Ultimate Frisbee domina agli European Youth Ultimate Championships 2025: protagonisti 23 atleti e 3 coach della Libera Società del Frisbee di Rimini.

Le competizioni sono state disputate dal 3 al 9 agosto a Trnava, in Slovacchia con la partecipazione di tre selezioni italiane, che hanno chiuso con un medagliere da record. Una vera e propria impresa storica per l’Italia Under 20 di Ultimate Frisbee: gli azzurri hanno conquistato due titoli europei nelle divisioni Women e Open, e una medaglia di bronzo nella Mixed, imponendosi come una delle nazioni leader a livello continentale.

Determinante il contributo di Rimini, rappresentata da 23 atleti e 3 coach della Libera Società del Frisbee (LSDF), storica realtà sportiva cittadina attiva dagli anni ’80. La LSDF è un punto di riferimento per l’Ultimate italiano ed europeo, con oltre 40 titoli nazionali, numerosi successi internazionali e più di 300 tesserati.

Un risultato che conferma, oltre all’eccellenza della scuola riminese, la crescita costante dell’Ultimate frisbee - ovvero la sua versione a squadre - in Italia. 



Altre notizie
guitar 100 in centinaia in spiaggia libera tutti a cantare per la pace col vescovo nicolò anselmi
Guitar 100

In centinaia in spiaggia col vescovo per cantare assieme per la pace
di Redazione
visita al cantiere del Palas
nuova passerella

Viaggio nei cantieri di Riccione. Prima tappa il Palacongressi
di Roberta Rotelli
VIDEO
Paolo Nori al We Reading Festival
in tanti al WeReading Festival

Ferragosto ricco di eventi e Santarcangelo si gode i turisti
di Redazione
una Volante della polizia davanti al tribunale di Rimini
fermato dalla polizia

Scopre di essere seguita nonostante il divieto di avvicinamento: lo fa arrestare
di Lamberto Abbati
emporio solidale
bando aperto

Empori solidali e contrasto allo spreco. Un milione dalla Regione
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO