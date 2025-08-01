Stazione, parco corderia, centro studi. In Consiglio si parla di Viserba

Nella seduta di giovedì sera del Consiglio Comunale di Rimini il consigliere Stefano Brunori del gruppo Gloria Lisi per Rimini ha presentato un'interrogazione su questioni che riguardano diverse zone di Viserba: progetto riqualificazione stazione di Viserba; tempi di realizzazione del camminamento in adiacenza al “Valgimigli” ; quando l'amministrazione riceverà le opere di urbanizzazione previste nell'ambito del progetto ex corderia L'interrogazione di Brunori: "Viserba ha una stazione ferroviaria utilizzata per la maggior parte dei casi da pendolari e qualche turista. Una stazioncina in zona ben servita e molto centrale che "soffre" di una mancata riqualificazione dell'area circostante. In particolare i giardinetti antistanti all'entrata principale sono lasciati al degrado e incuria con marciapiedi e alberature poco curate . La porta di accesso di Viserba risulta in tal modo poco valorizzata e non riqualificata. Ora si appende dalla stampa che il Comune avrebbe intenzione di riqualificare la zona ma in che modo e soprattutto quando?". Altra questione posta nell'interrogazione, il camminamento dal centro studi alla Conad. "Orami a distanza di 3 anni e mezzo di mandato del sindaco la zona risulta ancora priva del previsto e deliberato camminamenti protetto a fianco del nuovo sottopasso dal parcheggio fino alla Conad. Un camminamento che permetterebbe di chiudere i cancelli della scuola di notte salvaguardando maggiormente la sicurezza delle strutture ( così come già richiesto da un incontro in loco a diversi consiglieri provinciali)".



Altro tema della zona: "in questo quadrante di città sarebbe pronto e operativo un parcheggio nuovo nuovo ma mai inaugurato e utilizzato sotto il supermercato ALDI di via Marconi a Viserba. Un supermercato finito e aperto un parcheggio finito ma a distanza di 6 mesi ancora chiuso con motivazioni quantomeno risibili legare alla mancanza di telecamere o quale altro problema magari di costruzione?".

A rispondere è stato l'assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli. Sull'area della stazione: "Già nel 2024 Amministrazione Comunale e Hera sono intervenuti riqualificando i servizi fognari su via Curiel, la via della stazione, poi completamente riasfaltata. Nel corso del 2025 l’Amministrazione ha lavorato per definire e finanziare l’intervento di riqualificazione dell’area antistante alla stazione. La progettazione è in corso e sarà completata entro la fine dell’anno e comprende il rifacimento dei camminamenti per agevolare l’accessibilità anche a persone con disabilità motoria, la realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione e la piantumazione di nuove essenze. I lavori saranno realizzati nei primi mesi del 2026 dalla società Anthea per conto del Comune, con l’obiettivo di completare l’intervento entro l’inizio dell’estate.

Sulla realizzazione del camminamento in adiacenza al “Valgimigli”: "è un intervento di competenza di Rfi nelle more dei lavori legati ai due nuovi sottopassi, carrabile e ciclabile, già realizzati. Entro fine agosto Rfi renderà noti i tempi di attuazione e di completamento".

Sul parco della Corderia e il parcheggio sotterraneo dell'Aldi: "Il parco pubblico davanti al supermercato e i parcheggi (90 in superficie, altrettanto sotterranei) rientrano tra le opere di urbanizzazione cedute all’Amministrazione nell’ambito della convenzione urbanistica legata al progetto dell’ex Corderia. I parcheggi sotterranei cosi come il parco, sul quale si stanno completando le ultime perizie, entreranno nella disponibilità dell’Amministrazione al completamento dell’installazione delle telecamere di sorveglianza sia in esterno sia per la parte interrata, e alla fine dei collaudi delle opere. Questo per un tema di manutenzione, di sicurezza e di corretta funzionalità delle opere, a garanzia del bene che il Comune andrà ad incamerare.

Brunori nella controrisposta ha auspicato ancora una volta tempi brevi e assicurato che tornerà a chiedere conto degli impegni con nuove interrogazioni.

Sul camminamento al centro studi: "Sono i presidi delle scuole che ce lo hanno chiesto in provincia" (Brunori è anche consigliere provinciale).