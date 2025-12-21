Turismo natalizio, Confesercenti: "Cultura ed eventi trainano le presenze"

Quadro positivo per il turismo nelle festività natalizie e di fine anno. Secondo le stime di Assoturismo Confesercenti, le presenze complessive in Italia cresceranno del +1,3%, raggiungendo quota 17,6 milioni, con una spinta significativa della domanda internazionale, attesa in aumento del +3,1%. Gli italiani restano la componente principale, con presenze stabili. Un andamento che trova riscontro anche a livello locale, dove a sostenere il periodo sono soprattutto gli eventi culturali, le iniziative natalizie e l’attrattività delle città anche al di fuori della stagione balneare.

"Registriamo segnali incoraggianti per il periodo delle festività - commenta Fabrizio Vagnini, presidente provinciale Confesercenti Rimini -. La crescita dei flussi stranieri è un dato particolarmente significativo, perché conferma il valore del lavoro fatto negli ultimi anni su eventi, cultura e qualità dell’accoglienza".

Il monitoraggio del Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti, condotto su oltre mille imprese ricettive, evidenzia inoltre come le prenotazioni possano beneficiare ulteriormente delle partenze sotto data, con una domanda “last minute” ancora in evoluzione. A livello nazionale, le città d’arte guidano la crescita (+2,7%), seguite dalla montagna (+2,3%), mentre risultano stabili o in lieve aumento le altre destinazioni. Positivi anche i dati dell’extralberghiero (+2,2%) e, più contenuti, quelli del comparto alberghiero (+1%).