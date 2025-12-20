Il Sigismondo d'Oro a EducAid e ai Salesiani. Le voci dei premiati
Si è svolta al teatro Galli di Rimini cerimonia di consegna del Sigismondo d’oro, la massima onorificenza della città di Rimini. A ricevere il riconoscimento sono stati la ong Educaid, che si occupa di istruzione e formazioni in diversi paesi del mondo compresa la Palestina, e l'Opera dei Salesiani don Bosco.
Le motivazioni:
EducAid
Organizzazione Non Governativa
Per avere promosso, con la propria attività ventennale, educazione, supporto psico- sociale e cultura dei diritti presso i gruppi più vulnerabili di numerosi Paesi del mondo;
Per avere ampliato il raggio della storica cultura dell’accoglienza riminese, facendone un metodo di integrazione, solidarietà e democrazia, che attecchisce e si diffonde nel panorama internazionale;
Per avere dato corpo e sostanza all’idea che solo attraverso la partecipazione attiva a progetti di sostegno delle persone più fragili si consolida, condividendolo, il vero spirito di comunità.
Salesiani Don Bosco Rimini
Istituto religioso
Per essere, da oltre un secolo, punto di riferimento di una quotidiana attività religiosa e sociale, capace di alimentare incessantemente il senso di un cammino comune per la Città e i suoi cittadini;
Per promuovere, specie tra i giovani, il valore dell'educazione come elemento essenziale di una società responsabile, buona e onesta;
Per avere messo a disposizione di tutta la comunità riminese una chiesa, un luogo, spazi, tempi ed esperienze che permettono alle persone di crescere insieme, condizione necessaria per lo sviluppo di una comunità forte e orientata al futuro.