"Fango, topi e urbanizzazioni incompiute", la denuncia del comitato Padulli

"Mentre il dibattito cittadino si concentra su grandi opere e temi mediatici, nei quartieri continuano a emergere problemi concreti e irrisolti". Ad affermarlo è il Comitato Padulli-Covignano, che denuncia una situazione che va avanti da anni: "Strade impraticabili, allagamenti, urbanizzazioni incompiute e infestazioni di topi. Non abbiamo paura dei lupi - affermano i residenti - ma delle buche e del fango".

Le segnalazioni raccolte parlano di anziani e persone con disabilità in difficoltà, famiglie bloccate dal fango dopo ogni pioggia e bambini costretti a muoversi tra pozzanghere profonde. "In almeno due condomìni si registrano situazioni gravi: in uno la presenza di topi è collegata alla mancata urbanizzazione - sostiene il comitato -, in un altro i residenti sono costretti a parcheggiare le auto in buche piene d’acqua, con forti disagi quotidiani. Alcune abitazioni non hanno mai ottenuto l’agibilità, proprio perché le opere di urbanizzazione non sono state completate. Da anni - spiegano i residenti - si procede solo con interventi tampone, mai con soluzioni definitive".

Critiche anche al metodo dell’amministrazione: "Diversi esponenti seguono il gruppo Facebook del quartiere, ma non hanno mai chiesto un incontro né fatto sopralluoghi. Solo risposte via social". Emblematico il caso del parcheggio pubblico ai Padulli: "Nel 2021 sarebbe costato 260 mila euro, oggi quasi il doppio. Con quella differenza si sarebbero potute completare le urbanizzazioni mancanti".

Il presidente del Comitato, Andrea Turci, sottolinea: "Quando la politica non risponde, non sta ignorando un comitato, ma cittadini esasperati. L’ascolto non è un favore, è un dovere". Il Comitato Padulli-Covignano annuncia che continuerà a raccogliere segnalazioni e a chiedere un confronto reale: "Padulli è Rimini e merita strade sicure e urbanizzazioni complete".