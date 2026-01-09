Turismo dai paesi DACH, presentata la nuova campagna mediatica della Regione

Quattro mesi di campagna promozionale sulle tv pubbliche e private di lingua tedesca per attrarre sempre più visitatori sulle nostre coste da paesi strategici per il turismo in Romagna: la Riviera Romagnola sarà protagonista da metà gennaio di una campagna crossmediale che durerà fino a fine aprile, che coinvolgerà Austria, Svizzera e Germania attraverso una serie di spot, targettizzati per ogni tipologia di turista, dalla famiglia, alla vacanza coppia sino ai giovanissimi, attraverso immagini accattivanti: una cooking lesson e un pranzo in famiglia vista mare, un tuffo nell’Adriatico, un percorso in bici attraverso la pineta, un volo di fenicotteri rosa e l’incanto dei mosaici bizantini Patrimonio Unesco, per invogliare il pubblico di lingua tedesca alle vacanze in riviera all’insegna del claim, ormai consolidato “Riviera Adriatica dell’Emilia-Romagna: Niente di più vicino!”.

La presentazione del progetto è avvenuta al centro congressi del Grand Hotel di Rimini, davanti a un nutrito pubblico composto dagli operatori, dalle associazioni di categoria e dai rappresentanti delle città coinvolte in questo progetto ambizioso che vedrà 1.500 passaggi in tv pubbliche e private, mirati a totalizzare oltre 40 milioni di contatti nella fascia d’età dai 20 ai 59 anni.

Da aprile in programma inoltre anche la nuova partnership con le Ferrovie Tedesche Deutsche Bahn, che vede la Riviera Romagnola unica destinazione balneare italiana protagonista della sua campagna 2026. Il celebre collegamento ferroviario Monaco-Rimini (a cui da alcuni anni si sono aggiunte le fermate di Cesena, Riccione e Cattolica) quest’anno anticiperà il suo avvio di stagione di ben due settimane, ovvero giovedì 2 aprile, in vista del weekend pasquale.