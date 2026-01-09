Bilancio per l'Ufficio relazioni con il pubblico. Allo sportello in oltre 15mila

L’Ufficio Relazioni con il pubblico in piazza Cavour a Rimini chiude l'anno con 15645 i contatti allo sportello (+14.29%). A questi si aggiungono 26880 telefonate, oltre 20.000 e-mail gestite, 11336 segnalazioni trattate (+18.24). I cittadini si rivolgono all'ufficio per ricevere informazioni sulle procedure e sui servizi comunali , dalle carta di identità al cambio di residenza, dalle informazioni sulla TARI a quelli sui vari bandi (maternità, famiglie numerose). Arrivano, poi, richieste per accedere ai servizi sociali o al settore scuola e per i permessi alle ZTL del centro storico e del parco del mare. L'ufficio è anche un punto di riferimento per conoscere le varie attività e eventi che l'amministrazione organizza.

Nel 2025 sono pervenute 11336 segnalazioni per situazioni critiche, che hanno contribuito a migliorare la città. Un ulteriore strumento di comunicazione è whatsapp con il servizio WhatsUrp. Nel corso del 2025 sono stati inviati 40 messaggi informativi di pubblica utilità e di allerta e sono state date risposte a 2252 richieste di informazioni. L'ufficio offre anche uno sportello di consulenza con il notaio: nel 2025 sono state 129 e referente di LepidaID per l’attivazione dello SPID: attivate 464 identità SPID e gestito allo sportello più di 700 utenti.

Nel corso del 2025 l’ufficio ha collaborato attivamente al progetto "Rimini: il digitale a portata di mano" attivato con i fondi PNRR nell’ambito di un bando regionale. A tal fine, sono stati attivati nel territorio comunale 7 sportelli, dove i cittadini hanno potuto richiedere un'assistenza individuale e con l'aiuto di un esperto risolvere uno o più problemi specifici. L'attività del progetto è stata costante, in continuo aumento nel corso dei mesi e ha visto un accesso totale ai servizi erogati di 5500 cittadini. Nel dettaglio i servizi sono stati così utilizzati: Assistenza individuale: 3528; Incontri di gruppo: 1012: Formazione in presenza: 1020.

L'ufficio cura anche l'aggiornamento delle informazioni fornite dal Rimini Chatbot, l'intelligenza artificiale presente sul sito web del Comune di Rimini nella finestra dedicata all’assistente virtuale. Nel corso del 2025 gli utenti che hanno utilizzato questo canale sono stati 61853 e sono stati scambiati totalmente 121.421 messaggi per un totale di 12248 conversazioni. Il chatbot ha risolto in autonomia il 94% delle richieste.