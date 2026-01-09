sul posto i Vigili del Fuoco
Incendio nel ripostiglio di una casa a Monte Tauro. Soccorso il proprietario
In foto: Adriapress
di Redazione
1 min
Ven 9 Gen 2026 15:02 ~ ultimo agg. 16:04
Intorno alle 13.30 è scoppiato un incendio in un'abitazione in via Montescudo a Monte Tauro di Coriano. Le fiamme sono partite per cause accidentali nel retro di un abitazione adibito a ripostiglio. Il 71enne proprietario, che ha respirato fumo, è stato preso in cura dal 118. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Coriano.
Altre notizie
Befana Pompieri e Borgo Run
Il 'recupero' delle Befane e il mare d'inverno. Le proposte nel fine settimana
di Redazione
di Redazione
oltre 11mila segnalazioni
Bilancio per l'Ufficio relazioni con il pubblico. Allo sportello in oltre 15mila
di Redazione
Appello delle sigle sindacali
Concessioni. I balneari ai comuni: non agite in ordine sparso sui bandi
di Redazione
Meteo Rimini