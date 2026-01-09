Incendio nel ripostiglio di una casa a Monte Tauro. Soccorso il proprietario

Intorno alle 13.30 è scoppiato un incendio in un'abitazione in via Montescudo a Monte Tauro di Coriano. Le fiamme sono partite per cause accidentali nel retro di un abitazione adibito a ripostiglio. Il 71enne proprietario, che ha respirato fumo, è stato preso in cura dal 118. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Coriano.