sul posto i Vigili del Fuoco

Incendio nel ripostiglio di una casa a Monte Tauro. Soccorso il proprietario

Ven 9 Gen 2026 15:02 ~ ultimo agg. 16:04
Intorno alle 13.30 è scoppiato un incendio in un'abitazione in via Montescudo a Monte Tauro di Coriano. Le fiamme sono partite per cause accidentali nel retro di un abitazione adibito a ripostiglio. Il 71enne proprietario, che ha respirato fumo, è stato preso in cura dal 118. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Coriano.

