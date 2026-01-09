Il 'recupero' delle Befane e il mare d'inverno. Le proposte nel fine settimana

Dopo il rinvio dello scorso 6 gennaio causato dalle precipitazioni nevose, alcuni eventi programmati per il giorno della Befana vengono recuperati in questo fine settimana. Domenica 11 gennaio, si terranno la Befana dei Pompieri in Piazza Malatesta e la Befana Borgo Run al Borgo San Giuliano. L’evento curato dai Vigili del Fuoco propone attività didattiche dove i bambini possono cimentarsi in prove di abilità e diventare "Pompieri per un giorno". Il momento più atteso è previsto tra le 11.00 e le 11.30, quando la Befana sarà protagonista di una spettacolare discesa acrobatica dalle mura del Palazzo del Podestà, calandosi tra il pubblico per distribuire calze e dolciumi ai piccoli presenti. L'evento si concluderà entro le ore 15. Nel Borgo San Giuliano ritorna, invece, la camminata solidale con appuntamento in Piazzetta Sergio Zavoli. Le iscrizioni aprono alle ore 10:30, mentre la partenza ufficiale della corsa non competitiva tra i murales del Borgo è prevista per le 11:15. Il percorso prevede una caccia alle Befane nascoste tra i murales, i vicoli e le piazzette dell’antico borgo, chiuso al traffico per l’occasione. Il rientro dei partecipanti e festa finale sono programmati a partire dalle ore 12:15. L'intero ricavato delle iscrizioni sarà devoluto in beneficenza, unendo sport, divertimento e solidarietà nell'ultimo giorno delle festività.

Resta aperto e visitabile fino a domenica 11 gennaio anche il Presepe di Sabbia di Marina Centro, edizione "Kolossal" (Piazzale Boscovich). L’esposizione, protetta da una struttura di 700 mq, permette di ammirare le monumentali sculture alte fino a 5 metri anche in caso di temperature rigide. Il tema "Kolossal" propone un viaggio scenografico dall'Arca di Noè alla Natività ispirata a Michelangelo, arricchito da omaggi alla Rimini storica, ora circondata dal fascino del litorale innevato. Orari: giorni feriali 10.30 – 12.30 e 14.30 – 18.30; sabato-domenica: 9.30 – 19.00.

Si potrà pattinare al Rimini Ice Village, il villaggio di Natale in Piazzale Boscovich che chiude al pubblico l'11 gennaio. La grande pista di pattinaggio al coperto offre la possibilità di pattinare a pochi passi dal mare. Completano l'area gli stand del mercatino artigianale e gli spettacoli pomeridiani del Christmas Circus, per una sosta riscaldata. Orari pista: giorni feriali al pomeriggio; sabato e domenica dalle 10:00 alle 23:00. Spettacoli circo: venerdì 9 gennaio ore 17.30, sabato e domenica ore 15:30 e 17:30.

In spiaggia continua Un Mare d’Inverno: il sentiero illuminato sulla duna di protezione costiera tra il bagno 1 e il 63, con le sue 30 panchine e il corridoio di luci. Ad arricchire la passeggiata fino al 31 gennaio, la mostra a cielo aperto "Confine Marea" con le opere di 28 artisti, distribuite lungo la duna del litorale.

Sempre domenica la Colazione al Teatro Galli al Caffè del Grifone con vista su Piazza Cavour o concedersi un tè pomeridiano o un aperitivo serale raffinato in questo luogo intriso di storia. Mentre chi preferisce il richiamo del mare può optare per una colazione a cinque stelle al Grand Hotel (info: www.visitrimini.com/esperienze-rimini/) o per un aperitivo vista mare accompagnato dalla musica dei dj Belloni e Padovani e dalla voce di Claudia Viola sulla spiaggia dei bagni 142 -143 di Miramare (ore 18. info: www.facebook.com/piacerespiaggiarimini/).