TTG chiude in crescita e dà appuntamento ad ottobre 2027

Si chiude con il segno più tra i partecipanti stranieri il TTG protagonista in fiera a Rimini, con la sua 63ª edizione. Nei padiglioni, per tre giorni, si è concentrata l’intera filiera dell’accoglienza turistica, dal viaggio alla ricettività, fino ai servizi e al design. La crescita della dimensione internazionale rafforza il ruolo dell’evento come punto d’incontro tra il mercato turistico italiano e quello mondiale.

Un mercato che cambia anche sulla scia delle nuove tecnologie: un’indagine condotta tra gli operatori della manifestazione ha fatto emergere come il 46,6% degli intervistati preveda di utilizzare l’intelligenza artificiale per personalizzare le proposte di viaggio e il 43,4% per la vendita diretta. Non è forse un caso che uno dei relatori che ha destato più curiosità sia stato il robot umanoide che in un convegno organizzato dall’associazione che raggruppa tutti i parchi divertimento italiani ha parlato di come la robotica stia ridisegnando il mondo del lavoro e quali prospettive si aprano per le nuove generazioni. A crescere è soprattutto la dimensione internazionale della manifestazione: +8% per l’area espositiva estera e +11% per gli espositori. Numeri che rafforzano il ruolo di Rimini come punto d’incontro tra il mercato turistico italiano e quello mondiale. Sul fronte del business, 2.800 brand espositori, oltre 1.000 buyer e 15mila incontri d’affari, affiancati dai Meet&Match, gli speed date tra operatori.

Nelle scelte dei buyers presenti in fiera l’Italia guida le destinazioni più richieste (21,9%), seguita dalle capitali europee (12,8%) e dal Giappone (9,6%). Cresce l’interesse per il turismo esperienziale, il benessere, il lusso e lo slow travel, mentre il budget più frequentemente indicato per la vacanza principale è compreso tra 3.000 e 5.000 euro a persona (36,6%).

L'attenzione dell'industria turistica si sposta ora su Firenze, dove dal 27 al 29 ottobre 2026 debutterà Aura – The Luxury Travel Event, il nuovo appuntamento IEG dedicato al turismo d'alta gamma, mentre il ttg tornerà a rimini dal 13 al 15 ottobre 2027.