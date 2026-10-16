25 interventi da inizio anno
Carovane nomadi nella zona artigianale di Santarcangelo. Quattro interventi
In foto: i controlli della polizia locale
di Redazione
1 min
Ancora accampamenti abusivi in zona artigianale a Santarcangelo. Nella mattinata di venerdì la Polizia Locale ha fatto un intervento in via Ca' Fabbri e in via del Grano, dove erano state segnalate delle carovane nomadi. Sono stati elevati due verbali per occupazione di suolo pubblico, 1 verbale per accampamento abusivo e 2 diffide sempre per lo stesso reato. Nel pomeriggio le pattuglie sono tornate nella stesso posto e i controlli, in questo caso, sono risultati negativi: roulotte e camper avevano lasciato la zona.
Dall'inizio del 2026 a Santarcangelo sono già stati effettuati 25 interventi per insediamento abusivo di carovane.
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