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Popolazione in aumento, ma sempre più anziana. Un'analisi verso il 2045

In foto: Rimini vista dall'alto
Rimini vista dall'alto
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Redazione
   
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Una popolazione in crescita nel lungo periodo ma con un invecchiamento sempre più marcato. Al 31 dicembre 2025 i residenti in provincia di Rimini sono 341.244 (+26% dal 2000), con una densità abitativa di 370 abitanti per km², ben superiore alle medie regionale e nazionale. A cambiare radicalmente è la struttura demografica. L'età media tocca i 47,6 anni, con gli over 64 che rappresentano ormai il 25,3% del totale contro l'11,1% dei ragazzi under 15. 
Crolla la natalità (da 9,6 a 5,1 per mille), spingendo il saldo naturale al meno 4,9, compensato solo dall'attrattività migratoria e dall'allungamento della speranza di vita, arrivata a 85,3 anni.   
Le proiezioni Istat al 2045 prefigurano un picco di 343mila abitanti verso il 2030, seguito da una lieve flessione di quattromila residenti. Entro vent'anni gli over 64 saliranno al 34,3% della popolazione e l'età media supererà i 50,9 anni. La tenuta del territorio dipenderà quindi dalla sua capacità d'attrazione e di mantenere positivo il tasso migratorio.

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