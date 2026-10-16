COMPLETATI GLI INTERVENTI
Riccione, semaforo tra la Statale e viale Marsala: ripristinata la viabilità
In foto: Il tratto riaperto
di Redazione
1 min
È tornato in funzione l’impianto semaforico situato all’incrocio tra viale Marsala e la Statale 16, il cui malfunzionamento aveva reso necessaria la chiusura temporanea della corsia in direzione mare-monte. In seguito al completamento degli interventi tecnici di riparazione e alla sostituzione della componente danneggiata, la circolazione è ripresa regolarmente lungo tutto l’arteria viaria.
Con il ripristino del semaforo, riparato in anticipo rispetto ai tempi previsti inizialmente,sono state contestualmente revocate tutte le modifiche alla viabilità predisposte nei giorni scorsi. La viabilità della zona è così tornata alla completa regolarità.
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