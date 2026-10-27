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Dalle 21 di mercoledì

Trenitalia. Revocato lo sciopero del personale d'assistenza nel riminese

In foto: la stazione di Rimini
la stazione di Rimini
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Redazione
   
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Revocato lo sciopero del personale di Trenitalia dell'Emilia-Romagna della Divisione Customer Operation Bologna, Reggio Emilia Storica, Mediopadana e Rimini in programma dalle 21 del 28 alle 21 del 29 ottobre. Il servizio sarà pertanto regolare. Lo rendono noto le Fs.

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