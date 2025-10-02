Tre nomi per il posto da Direttore dei Musei. La scelta spetterà al sindaco

Sono Alessandro Giovanardi, Andrea Bruciati e Luca Baroni i tre candidati selezionati tra le 45 domande pervenute per il nuovo incarico dei direttore dei Musei Comunali di Rimini. I tre sono stati scelti dalla commissione esaminatrice e ora parteciperanno al colloquio finale con il Sindaco, che avrà l'ultima parola per la scelta.

I curricula dei 45 candidati sono stati preliminarmente valutati dalla Commissione, che ha poi condotto i primi colloqui per valutare l'idoneità dei concorrenti (con riferimento al possesso di esperienza professionale, competenze, capacità ed attitudini adeguate allo svolgimento dell’incarico). L'esito dei colloqui ha determinato la short list di candidati chiamati al colloquio finale col Sindaco.

L’incarico, come previsto da bando, avrà durata fino al termine del mandato del Sindaco (salvo proroga o rinnovo) e contempla, tra i compiti, tutto ciò che riguarda la promozione e valorizzazione del patrimonio museale, archeologico, storico custodito dai musei comunali (Museo della Città, Domus del Chirurgo, Museo degli Sguardi, Palazzi dell’arte), oltre alla progettazione realizzazione e programmazione di mostre nei diversi spazi espositivi della città.

Tra le altre funzioni previste anche la promozione di accordi e collaborazioni con soggetti pubblici e privati operanti in ambito culturale, la ricerca di finanziamenti pubblici e privati da destinare al sostegno delle attività dei Musei. Al direttore è richiesta inoltre la promozione di progetti di innovazione tecnologica dei servizi, con particolare riferimento alla digitalizzazione del patrimonio storico, artistico ed archeologico.