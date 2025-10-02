  
Indietro
menu
menu

in corso d'augusto

Pro Flotilla e Gaza. Studente si incatena davanti all'Ufficio Scolastico

In foto: un frame tratto dal video degli studenti
un frame tratto dal video degli studenti
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 2 Ott 2025 15:40 ~ ultimo agg. 15:50
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Nel giorno che precede lo sciopero generale e in cui sono tante le manifestazioni, anche a Rimini, di sostegno alla Global Sumud Flotilla e per mettere fine al massacro di Gaza, uno studente dell’Organizzazione Studentesca d’Alternativa si è incatenato fuori dall’Ufficio Scolastico Regionale della Provincia di Rimini che ha sede in Corso d’Augusto. Al suo fianco anche qualche altro ragazzo. Il gesto è stato ripreso in un video postato sul profilo Instagram del collettivo.

Il video è accompagnato anche dalla motivazione del gesto: “Gli studenti di Rimini stanno con la Palestina lo abbiamo dimostrato con i picchetti, le raccolte firme, azioni mobilitazioni degli ultimi due anni, intensificati nelle ultime due settimane per quello che sta succedendo a largo delle coste di Gaza con la missione umanitaria della global Sumudo Flotilla, che ieri sera è stato bloccata e come avevamo promesso bloccheremo tutto. Domani sciopero generale ore 9 all’Arco, facciamoci sentire: blocchiamo tutto! Palestina Libera".

Altre notizie
gelato
un settore da 3 miliardi

L'amato gelato. In estate se n'è consumato il 3% in più dello scorso anno
di Redazione
la locandina
al seminario

La tua famiglia, un dono prezioso da coltivare. Diocesi in festa il 5 ottobre
di Redazione
viale Ceccarini
Resiliente o in crisi?

Come sta il commercio riccionese? I numeri non convincono Confcommercio
di Redazione
Start Romagna
venerdì 3 ottobre

Sciopero del trasporto pubblico. Le fasce orarie di garanzia del servizio
di Redazione
l'aeroporto di Rimini
Elevati riempimenti

Aeroporto, a settembre +31%. In nove mesi già superato l'intero 2024
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO