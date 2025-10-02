Pro Flotilla e Gaza. Studente si incatena davanti all'Ufficio Scolastico

Nel giorno che precede lo sciopero generale e in cui sono tante le manifestazioni, anche a Rimini, di sostegno alla Global Sumud Flotilla e per mettere fine al massacro di Gaza, uno studente dell’Organizzazione Studentesca d’Alternativa si è incatenato fuori dall’Ufficio Scolastico Regionale della Provincia di Rimini che ha sede in Corso d’Augusto. Al suo fianco anche qualche altro ragazzo. Il gesto è stato ripreso in un video postato sul profilo Instagram del collettivo.

Il video è accompagnato anche dalla motivazione del gesto: “Gli studenti di Rimini stanno con la Palestina lo abbiamo dimostrato con i picchetti, le raccolte firme, azioni mobilitazioni degli ultimi due anni, intensificati nelle ultime due settimane per quello che sta succedendo a largo delle coste di Gaza con la missione umanitaria della global Sumudo Flotilla, che ieri sera è stato bloccata e come avevamo promesso bloccheremo tutto. Domani sciopero generale ore 9 all’Arco, facciamoci sentire: blocchiamo tutto! Palestina Libera".