Tre agnelli vittime di un lupo. Sale la preoccupazione lungo il Rio Melo

Sono tre agnelli le ultime vittime di un lupo (o più esemplari?) che da tempo si muove lungo le sponde del Rio Melo a Riccione. L'episodio segnalato è avvenuto nella zona tra via Belluno, via Marostica e via Udine, nell'area verde dove pascolano gli animali dei proprietari dell'allevamento. La notizia postata sui social, taggando il comune di Riccione, ha subito creato grande preoccupazione tra i residenti della zona con una richiesta di intervento alle istituzioni.

"I lupi vanno protetti e tutelati - viene scritto - Ma chi tutela i cittadini? Ci sono già stati episodi di predazione e avvistamenti ravvicinati. La tutela della fauna selvatica e la sicurezza dei cittadini non dovrebbero essere due esigenze contrapposte".

Nelle settimane scorse il comune di Riccione aveva interdetto l'ingresso in un'area del parco della resistenza e sulla ciclabile che costeggia il Rio Melo, a mare della statale, dove c'erano stati diversi avvistamenti di lupi.