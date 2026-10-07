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Riccione

Tre agnelli vittime di un lupo. Sale la preoccupazione lungo il Rio Melo

In foto: gli animali uccisi
gli animali uccisi
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Redazione
   
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Sono tre agnelli le ultime vittime di un lupo (o più esemplari?) che da tempo si muove lungo le sponde del Rio Melo a Riccione. L'episodio segnalato è avvenuto nella zona tra via Belluno, via Marostica e via Udine, nell'area verde dove pascolano gli animali dei proprietari dell'allevamento. La notizia postata sui social, taggando il comune di Riccione, ha subito creato grande preoccupazione tra i residenti della zona con una richiesta di intervento alle istituzioni.

"I lupi vanno protetti e tutelati - viene scritto - Ma chi tutela i cittadini? Ci sono già stati episodi di predazione e avvistamenti ravvicinati. La tutela della fauna selvatica e la sicurezza dei cittadini non dovrebbero essere due esigenze contrapposte".

 

Nelle settimane scorse il comune di Riccione aveva interdetto l'ingresso in un'area del parco della resistenza e sulla ciclabile che costeggia il Rio Melo, a mare della statale, dove c'erano stati diversi avvistamenti di lupi.

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