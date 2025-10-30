Trattative per acquisto del Rimini. Il sindaco: l'amministratore non ne sa nulla

Rispondendo all'interrogazione in merito al progetto per il nuovo stadio Romeo Neri presentata dal consigliere comunale della Lega Loreno Marchei, il sindaco Jamil Sadegholvaad ha fornito alcune novità "preoccupanti" sul futuro societario del Rimini FC.

"Ieri insieme all'assessore Lari - ha detto il primo cittadino - abbiamo incontrato il custode giudiziario, dottor Bartalini, e l'amministratore unico Alberto Buscemi ai quali abbiamo rappresentato la nostra apprensione per il Rimini, che è una squadra storica e va tutelata, e abbiamo avuto modo di appurare che loro non sono al corrente di alcuna trattativa di vendita. Quindi quello che leggiamo sui giornali resta qualcosa di misterioso non solo per il sindaco, che visto che si tratta di un rapporto tra privati può anche non saperlo, ma anche per il custode giudiziario e l'amministratore unico della società (ndr posto dal tribunale di Milano nell'ambito della causa con l'ex presidente Rota)."

Il sindaco si spinge anche oltre perchè spiega di aver preso il telefono per contattare un paio di quei grandi gruppi che si vocifera sarebbero interessati all'acquisto del Rimini. "La loro risposta quando ho chiesto se le voci erano vere è stata una "rispettosa" risata. Quindi, evidentemente, sarà qualcun altro. Ma noi non lo sappiamo" ha concluso.

Insomma, nubi fitte sul futuro della società biancorossa.