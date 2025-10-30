Attesa per il verdetto della Cassazione sulla possibile scarcerazione di Louis

Potrebbe arrivare già domani (venerdì) la decisione della Corte di Cassazione sulla richiesta di scarcerazione per Louis Dassilva, il 35enne senegalese a processo in Corte d'Assise a Rimini per l'omicidio di Pierina Paganelli. Si è tenuta, infatti, questa mattina (giovedì) a Roma, davanti alla Suprema Corte, l'udienza, durata circa trequarti d'ora, durante la quale uno dei difensori di Dassilva, l'avvocato Andrea Guidi, ha ribadito i motivi di nullità dell'ordinanza di Vinicio Cantarini, il gip di Rimini che nel luglio del 2024 aveva disposto l'arresto del senegalese. Si tratta di un secondo ricorso in Cassazione, dopo che il 17 aprile scorso il Riesame di Bologna aveva confermato l'ordinanza "Cantarini bis".

Agli Ermellini, quindi, il compito di stabilire se rigettare il ricorso, rinviarlo per altri approfondimenti al Riesame o accoglierlo. La difesa ha posto l'accento sulla confessione di Manuela Bianchi, ex amante di Dassilva nonché nuora della vittima, che in incidente probatorio aveva rivelato di aver incontrato il senegalese nel garage di via del Ciclamino la mattina del ritrovamento del cadavere della 78enne. E' proprio sul racconto di Manuela, ritenuto dal gip credibile, che si è fondata la conferma della misura cautelare in carcere per Dassilva.

Sono invece previsti per dicembre i risultati dell'ultimo incidente probatorio, terminato mercoledì sera, sui rumori e sulle voci registrati da una telecamera installata all'interno di un box nel garage di via del Ciclamino. Nell'audio, oltre alle urla di Pierina la sera dell'omicidio, ci potrebbero essere i riscontri della confessione della nuora relativi alla mattina del 4 ottobre 2023 e dell'incontro nei garage con Dassilva. Nel frattempo il processo di primo grado a carico del senegalese prosegue e la prossima udienza, fissata il 10 novembre, vedrà la testimonianza in aula dei figli di Pierina.