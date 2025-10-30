  
Il 24 luglio

Estate 2026. Il tour dei Negramaro in piazzale Roma a Riccione

In foto: la locandina
la locandina
Gio 30 Ott 2025 19:49 ~ ultimo agg. 19:59
I Negramaro saranno protagonisti dell'estate 2026 di 𝗥𝗶𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲. Arriveranno, in Piazzale Roma, con il loro tour “Una storia ancora semplice”, nella serata del 24 luglio. Ad annunciarlo come "il primo grande evento musicale del progetto Riccione Music City 2026" l'assessore al Turismo Mattia Guidi

“Riccione Music City” - spiega - è l’iniziativa che punta a rafforzare il legame tra turismo, musica e territorio, trasformando la perla verde in un palcoscenico diffuso.

I Biglietti sono disponibili su TicketOne

 

