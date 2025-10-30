Il 24 luglio
Estate 2026. Il tour dei Negramaro in piazzale Roma a Riccione
In foto: la locandina
di Redazione
1 min
Gio 30 Ott 2025 19:49 ~ ultimo agg. 19:59
I Negramaro saranno protagonisti dell'estate 2026 di 𝗥𝗶𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲. Arriveranno, in Piazzale Roma, con il loro tour “Una storia ancora semplice”, nella serata del 24 luglio. Ad annunciarlo come "il primo grande evento musicale del progetto Riccione Music City 2026" l'assessore al Turismo Mattia Guidi.
“Riccione Music City” - spiega - è l’iniziativa che punta a rafforzare il legame tra turismo, musica e territorio, trasformando la perla verde in un palcoscenico diffuso.
I Biglietti sono disponibili su TicketOne
Altre notizie
di Lamberto Abbati
il giovedì dalle 21, canale 18
Al via su IcaroTV la serata Icaroteche. Si parte con 'I nuovi santi' di Bedetti
di Redazione
nel nome della poesia
A Santarcangelo la cittadinanza onoraria per Paolo Nori. Venerdì la cerimonia
di Redazione
la tragedia di bellaria
Venerdì i funerali di Evan Delogu. A causare l'incidente l'elevata velocità
di Lamberto Abbati
anche grazie al Fellini
Cresce il mercato turistico inglese. La Regione al World Travel Market di Londra
di Redazione
Meteo Rimini