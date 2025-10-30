  
il giovedì dalle 21, canale 18

Al via su IcaroTV la serata Icaroteche. Si parte con 'I nuovi santi' di Bedetti

Debutta questa sera, giovedì 30 ottobre, alle 21 su IcaroTV un nuovo format dedicato a IcaroTeche, il primo archivio digitale della Romagna. Un format in tre parti: si parte con IcaroTeche Talk, trasmissione condotta da Maurizio Ceccarini con ospiti in studio: si parte con Gianmarco Bedetti che presenta il video "I nuovi santi" realizzato nel 1967 dal padre, il giornalista Romano Bedetti pioniere delle produzioni audiovisive e della tv a Rimini. I "nuovi santi" è un viaggio tra i giovani beat della provincia romagnola che all'epoca ricevette diversi riconoscimenti.

La seconda parte, IcaroTeche Rewind, racconta il "come eravamo" con immagini d'annata e spezzoni di trasmissioni storiche che raccontano la Romagna e le sue tradizioni. 

La terza parte, IcaroTeche Tag, è un collage di immagini intorno a una parola chiave in ogni puntata diversa.

