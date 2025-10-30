Al via su IcaroTV la serata Icaroteche. Si parte con 'I nuovi santi' di Bedetti

Debutta questa sera, giovedì 30 ottobre, alle 21 su IcaroTV un nuovo format dedicato a IcaroTeche, il primo archivio digitale della Romagna. Un format in tre parti: si parte con IcaroTeche Talk, trasmissione condotta da Maurizio Ceccarini con ospiti in studio: si parte con Gianmarco Bedetti che presenta il video "I nuovi santi" realizzato nel 1967 dal padre, il giornalista Romano Bedetti pioniere delle produzioni audiovisive e della tv a Rimini. I "nuovi santi" è un viaggio tra i giovani beat della provincia romagnola che all'epoca ricevette diversi riconoscimenti.

La seconda parte, IcaroTeche Rewind, racconta il "come eravamo" con immagini d'annata e spezzoni di trasmissioni storiche che raccontano la Romagna e le sue tradizioni.

La terza parte, IcaroTeche Tag, è un collage di immagini intorno a una parola chiave in ogni puntata diversa.