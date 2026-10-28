Trasporto pubblico, scatta la precettazione. Venerdì servizio regolare

In relazione allo sciopero proclamato per venerdì 30 ottobre dalla Confederazione sindacale di base USB, a cui ha aderito USB Lavoro Privato, la Commissione Garanzia ha ritenuto l’astensione collettiva non conforme alla vigente disciplina di settore e che il Governo ha conseguentemente emanato apposita ordinanza di precettazione.

Start Romagna fa sapere che venerdì il servizio sarà programmato per il regolare svolgimento di tutte le corse. il Gruppo FS conferma la regolare programmazione dei collegamenti ferroviari dalle ore 21 di giovedì 29, alle ore 21 di venerdì 30 ottobre. I treni viaggeranno secondo il normale orario di servizio