Questione casa: tante criticità e poche risposte. Il confronto su Icaro TV

La questione casa a Rimini è al centro della nuova puntata di Fuori dall'Aula (ore 20.20 su Icaro TV). In studio i consiglieri comunali Marco Tonti di Rimini Coraggiosa e Matteo Zoccarato della Lega insieme a Roberto Baroncelli della Cisl Romagna e Paola Zoli dell'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari di Rimini.

Il dibattito sul tema è sempre acceso ma le soluzioni restano complicate. A Rimini Acer gestisce circa 2.400 alloggi con un canone medio per quelli di Edilizia Residenziale Pubblica di 188 euro al mese. Ci sono però anche 171 alloggi sfitti in attesa di ristrutturazione/sistemazione, 105 dei quali nel comune di Rimini. Imponente il numero delle famiglie in lista d’attesa, 2500. Altra cifra imponente, spesso al centro delle discussioni, quella delle abitazioni non occupate: si parla di 14.222. Anche se probabilmente non tutte sarebbero idonee per finire sul mercato. C’è poi un altro paradosso, messo in luce recentemente dal Sole 24 Ore, a Rimini i canoni medi a mercato libero sarebbero più bassi di quelli concordati. 607 euro al mese per i primi, 634 per i secondi. Un dato che sarebbe frutto dell’applicazione automatica degli indici ISTAT FOI, prevista solo nell’accordo valevole sul riminese e non sulle altre provincie romagnole, che ha di fatto annullato il vantaggio sociale per le famiglie.

Una situazione complessa resa ancora più critica dal rapporto tra affitto e stipendio. Secondo le rilevazioni di Immobiliare.it, nel settembre 2026 il canone medio per un appartamento di 70 metri quadri a Rimini si aggira sui 920 euro al mese, oltre 11.000 all’anno (senza spese accessorie): quasi la metà rispetto al reddito medio annuo che si attesta sui 23 mila euro.

Fra case vuote, graduatorie bloccate e affitti elevati, Rimini rischia di diventare una città capace di accogliere milioni di turisti ma di non trovare spazio a chi ci vive e lavora.